Il Carnevale di Venezia finisce sul web

Abbandonata Piazza San Marco, le calli e i campielli a causa del Covid, il Carnevale di Venezia trova una nuova dimensione sul web. E’ quanto emerge da una prima analisi sull’andamento del fine settimana della storica festa lagunare.

Gli organizzatori parlano di “una grande partecipazione di pubblico collegato in streaming da tutto il mondo e di tutto esaurito nei laboratori nelle Stanze Virtuali”. Adesso si attende la replica per domani “Giovedì grasso” per avere conferme sul successo della festa.

L’appuntamento in streaming riparte da Ca’ Vendramin Calergi, il palazzo affacciato sul Canale Grande sede del Casinò di Venezia, in coincidenza con il tradizionale ‘cuore’ della manifestazione: la settimana ‘grassa’ che va da giovedì 11 febbraio a martedì 16 febbraio, tutti i giorni a partire dalle ore 17.00 per circa un’ora e mezza. Una carrellata di interviste, curiosità e racconti sul Carnevale presente e passato sarà trasmessa in diretta sul sito del Carnevale e sui suoi canali social. Dalla storia delle dodici Marie al Volo dell’Angelo, dalle maschere più famose ai costumi e ai travestimenti, dal teatro alla trasgressione.

Ogni giorno durante le puntate e poi sui canali social, l’approfondimento Storie di Carnevale permette di scoprire, attraverso 40 brevi video appositamente realizzati per l’edizione 2021, i protagonisti – artisti, artigiani, costumisti – ma anche i luoghi del Carnevale, dai musei ai teatri, dagli atelier ai laboratori di maschere, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, ai bàcari, alle pasticcerie e ai caffè dove si apprezzano le golosità tipiche del momento. (ANSA).