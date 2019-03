Il capodanno veneto a Vicenza

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Cao de l’ano de la Serenissima, rievocazione storica domenica 3 marzo in piazza dei Signori

Domenica 3 marzo dalle 14 alle 17.30 in piazza dei Signori ed in centro storico si terrà la rievocazione storica Cao de l’ano de la Serenissima. Nove gruppi di figuranti sfileranno in corteo proponendo duelli rituali, rappresentazioni teatrali e danze. Iniziativa a cura di “Venetkens – Veneti Antichi” con l’assessorato alle attività produttive.