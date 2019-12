Il Broccolo Fiolaro di Creazzo sulle tavole dei ristoratori Confcommercio

Le gelate, che ne esaltano il sapore, sono state un po’ in ritardo, ma il Broccolo Fiolaro di Creazzo è già il protagonista assoluto negli appezzamenti di terreno di questo paese, alle porte di Vicenza, che negli anni si è fatto conoscere in tutta Italia per questo suo straordinario prodotto della terra. Chi ha più atteso la maturazione del Broccolo sono i Ristoratori Confcommercio della zona, che puntuali anche quest’anno hanno lanciato la rassegna (un vero “cult” per gli estimatori) “A Tavola con il Broccolo Fiolaro di Creazzo”, organizzata in collaborazione con la Confraternita del Broccolo Fiolaro De.Co, con il Comune e la Pro Loco. Si tratta di sei serate che accompagnano i buongustai alla scoperta di un prodotto estremamente versatile in cucina, buono “in solitaria”, ma anche “grande amico” di tanti altri ingredienti: carne, pesce, verdure; per non parlare di focacce e dolci, dove il Broccolo Fiolaro di Creazzo sa sorprendere davvero.

Non c’è giorno dove non si potrà trovare piatti a base di Broccolo Fiolaro in menu nei sette locali e una gastronomia di Creazzo aderenti alla rassegna, ma se si vuole provare un’autentica full immersion non bisogna farsi scappare l’appuntamento con le serate gastronomiche. Dopo l’apertura, lo scorso 30 novembre, alla Trattoria Tre Scalini, prossimo appuntamento il 12 dicembre alla Pizzeria La Cascina, quindi il 20 dicembre si va alla Pizzeria Minigolf Biergarten, poi il 9 gennaio 2020 è la serata della Trattoria al Cavallino, e ancora il 24 gennaio appuntamento con la Trattoria Bellavista, e infine il 31 gennaio si cena alla Trattoria Cortese. Al di là delle singole serate, come si diceva, proposte a base di Broccolo Fiolaro di Creazzo saranno sempre disponibili nei locali aderenti per tutto il periodo della rassegna (fino a febbraio 2020), tra i quali va citato anche il Ristorante Villa degli Olmi. Un’ampia varietà di pietanze al Broccolo Fiolaro di Creazzo potranno poi essere acquistate (fino al 9 febbraio 2020) alla gastronomia Cucina Tomasi.

Ma quali sono i piatti usciti dalla fantasia degli chef di Creazzo, studiati per valorizzare il broccolo autoctono? La lista è lunga: solo per citare alcuni di questi, inseriti in menu nei vari locali, si va dal “Cestino ai fioleti e fagottino delizia” della Trattoria Tre Scalini (che propone anche uno “Sfornato di patate col Broccolo

Fiolaro”) al “Tortino al Broccolo Fiolaro, cialda di zucca e fioletti di broccolo” della Trattoria Cortese, che ha ideato anche un “Medaglione di polenta fritta con salame ai ferri e fioletti di broccolo”. La Trattoria al Cavallino ci delizia con un “Filetto di San Pietro in crosta di nocciole e polvere di Broccolo Fiolaro con crema di fiolaro e gel di pere al cardamomo” e con dei “Tortellini ripieni su crema di Broccolo Fiolaro con ragù di corte e caviale di Broccolo Fiolaro”. Tra le creazioni della Trattoria Bellavista, il “Cotechino in crosta farcito al Broccolo Fiolaro” e una pizza diventata il segno distintivo del locale, la “Pizza al Broccolo Fiolaro e baccalà”. A proposito di pizze, tante le proposte anche de La Cascina, tra le quali va citata la “Pizza alla barbabietola con crema di Broccolo Fiolaro, gorgonzola dolce e petto d’oca affumicato”, mentre in menu ci sono anche dei “Tagliolini con pesto di Broccolo Fiolaro e scampi”. La Pizzeria Minigolf Biergarten propone, invece, tra l’altro, la “Pizza B&B Broccolo e Burrata” e la “Pizza Del Colle” a richiamare la provenienza dell’ortaggio dalle circostanti colline di Creazzo. Il tema “Broccolo Fiolaro di Creazzo” è affrontato con grande fantasia anche dalla Cucina Tomasi, che propone tra l’altro “Il broccolo vegano”, e un “Tortello con Broccolo Fiolaro, fonduta di Asiago affumicata e granella di pane alla paprika”. Maggiori informazioni e i menu delle serate nel sito www.ristoratoridivicenza.it