Il Batman italiano che aiuta i bimbi

Sembra uscito da un cartoon Massimo Benetta quando si cala nelle vesti del super-eroe, costume da Batman e Lamborghini nera, per scarrozzare e far sorridere i bambini malati. Imprenditore 50enne di Zero Branco (Treviso), Benetta, grande appassionato di auto, ha girato nei giorni scorsi uno spot che comparirà sul sito web dell’iniziativa benefica (www.theitalianbatman. it) rivolta a famiglie e associazioni che si occupano di bimbi malati, o ‘meno fortunati’, e offrendo loro la possibilità di un giro assieme a ‘Batman’ sulla sua super-car. Un’idea che Benetta ha maturato dopo aver partecipato una prima volta ad un evento sul circuito automobilistico di Monza organizzato per persone con disabilità, e capendo che più ancora che dal giro in pista su una macchina bolide, le persone erano più interessate a farsi una foto con ‘Batman’ a fianco della sua nera Lamborghini. ANSA