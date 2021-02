Il basket vicentino piange la scomparsa di ‘Biba’ Gentilin

A darne comunicazione è l’A.S.Vicenza Basket femminile con una nota. “La società -scrivono- comunica con dolore che questa notte è venuta a mancare a Milano “Biba” Marisa Gentilin classe 1936, una delle giocatrici-simbolo della nostra società. Settanta volte nazionale, protagonista del primo glorioso ciclo anni Sessanta, è stata pluricampionessa d’Italia con le maglie del Portorico Caffè e della Recoaro Vicenza per cinque volte dal 1965 al 1969. Giocatrice unica per il senso del canestro, per tre volte vinse la classifica marcatori; con 53 punti realizzati contro la Reyer in Basilica Palladiana battè il record di punti in una partita. In 161 partite disputate ha segnato 2949 punti. Nella vita privata è stata fino all’ultimo generosa volontaria con più di trenta partecipazioni a Lourdes e assieme a molte sue compagne dedita ai bisognosi e ai più sfortunati, frequentando la casa di riposo “Salvi” per portare conforto e svolgere il compito di pettinaressa”.