Il bancomat funziona male: giovane aiuta anziano ma ruba 1750 euro

Un episodio simile era accaduto qualche giorno fa. Sabato 21 novembre è capitato di nuovo, allo sportello ATM Unicredit di viale Trieste a Vicenza. Un anziano è stato derubato da un individuo di circa 25 anni.

L’uomo si era recato al bancomat per fare un prelievo, attendendo il suo turno ha notato che il giovane stava facendo operazioni all’ATM ed ha atteso il suo turno. Quando poi si è avvicinato allo sportello, ha notato che il display non funzionava bene, con la visualizzazione che ‘ballava’. Il giovane che era ancora nelle vicinanze si è avvicinato facendo finta di volerlo aiutare e digitando sullo schermo. L’anziano preso dal panico ha deciso di annullare l’operazione. Ciononostante, poco dopo, gli è arrivata la notifica di un prelievo di 1750 euro. Si è subito recato in banca per cercare di bloccare l’erogazione ma era troppo tardi. Ha così avvertito i carabinieri che stanno indagando.