Il Bacchiglione inizia a scendere: raggiunti 4,67 metri a mezzanotte

Maltempo: il livello del Bacchiglione, raggiunta la seconda piena alle 22.10, ha cominciato gradualmente a scendere. Raggiunti i 4,78 metri alle 22.10, il livello è rimasto stazionario per i 40 minuti successivi per poi iniziare a scendere gradualmente fino ai 4.67 metri alle ore 24. La situazione è stata costantemente monitorata dal Coc (Centro operativo comunale), alla presenza dell’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi per Vicenza e del vicesindaco Matteo Tosetto che, poco dopo la piena notturna, accompagnati dalla polizia locale, hanno effettuato un sopralluogo nelle zone più colpite – a Settecà e verso Torri di Quartesolo – dove la situazione rimane stazionaria e anche San Pietro Intrigogna dove gli allagamenti interessano esclusivamente la campagna.Anche strada delle Caperse e Strada dei Ponti di Debba sono allagate e quindi rimangono chiuse. Chiuse anche strada di Settecà, via Dal Prà e strada della Casone.In serata, due squadre di alpini dell’Ana di Vicenza si sono recate nei magazzini di Amcps a supporto del gruppo comunale di protezione civile impegnato nella preparazione dei sacchi di sabbia, pronti in caso ve ne fosse necessità.