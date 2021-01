Il 4 febbraio apre il Famila di viale Torino a Vicenza

Novità storica per il Quadrilatero di viale Milano. Dopo anni di stasi urbanistica qualcosa è cambiato all’ombra del condominio Everest (l’unico grattacielo di Vicenza). Nel corso di questo ultimo anno è stato costruito un supermercato che aprirà il prossimo 4 febbraio in una zona abbandonata e degradata, occupata da spacciatori e tossicodipendenti. E’ stato abbattuto il cosiddetto muro della vergogna, che delimitava l’area ex Domenichelli. L’area è stata spianata e oltre al supermercato e al suo parcheggio, la via è stata riqualificata con una pista ciclabile che collega a via Genova, la costruzione di un largo spartitraffico verso il lato via Genova, aiuole e alberature. L’area è anche illuminata in orario notturno.

Nel dettaglio l’accordo di programma per la realizzazione dell’opera è stato sottoscritto nel settembre del 2013 tra Comune e proprietari dell’area e prevedeva l’edificazione massima di 19.250 metri cubi, di cui 10 mila a destinazione commerciale e 9.250 residenziale; una destinazione d’uso pari a 3.100 metri quadrati di residenziale e 2.000 di commerciale; un edificio alto fino a 25,5 metri; la cessione di un’area di 2500 metri quadrati al Comune; la realizzazione di una rotatoria tra via Torino e via Firenze all’ingresso della struttura commerciale.

Nel febbraio del 2019, però, il privato ha abbandonato tale progetto, chiedendo al Comune di procedere secondo le regole del cosiddetto Piano casa, con un nuovo intervento che prevede il 46% in meno di cubatura e un’altezza massima di 8 metri. Nell’area è stato realizzato così un supermercato con una superficie di vendita di 1000 metri quadrati. La circostante area, destinata a parcheggi ad uso pubblico, sarà chiusa, per prescrizione comunale, in orario notturno.

Si è proceduto con la riqualificazione di viale Torino, compresa la prosecuzione della pista ciclabile fino all’incrocio con via Genova. All’incrocio con via Firenze è stata realizzata una minirotatoria.