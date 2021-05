Il 28 maggio inaugurazione del principale tratto di Pedemontana Veneta

Dopo anni di lavori una grande opera è pronta per essere inaugurata definitivamente (o quasi) in Veneto. Il governatore Luca Zaia ha confermato oggi in conferenza stampa che i 35 chilometri che collegano Bassano a Montebelluna verranno inaugurati. Si tratta del principale lotto che collegherà le due province di Vicenza e Treviso, imbrigliate in una viabilità ordinaria infernale. Per fine anno – ha precisato Zaia – si arriverà all’innesto con la A27. In tal modo A27 e Valdastico saranno di fatto collegate direttamente. Mancano poi l’innesto con la A4 a Montecchio Maggiore e la galleria di Malo (i lavori, bloccati da alcune inchieste, finiranno nel 2022). Dal 28 maggio si potrà quindi percorrere il tratto Malo-Montebelluna. Si tratta di 94,5 km totali di percorso che passano su 36 Comuni. Avrà 14 caselli, uno ogni 5,9 km.