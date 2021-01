Il 2021 visto da Nostradamus

Fin dalla notte dei tempi l’uomo ha sempre desiderato conoscere il proprio destino. E’ un’esigenza naturale, necessaria, per poter sperare in un futuro migliore del presente, per buono che il presente possa essere. Sarebbe stato logico pensare che con l’affermarsi della scienza la voglia di profezie, di vaticini, di presagi, si sarebbe via via attenuata, e che l’uomo contemporaneo avrebbe abbandonato pratiche comprensibili nell’antichità e nei secoli bui del medioevo. In realtà il grande successo che ancora riscuotono i sedicenti maghi, portano alla conclusione che la società contemporanea è talmente complessa e labirintica da generare negli individui molti conflitti, ansie e frustrazioni. Con la conseguenza che non solo si generano paure del presente, ma ancora di più del futuro, anche perchè sono crollati gli ideali e i valori che davano un senso alla vita dei nostri progenitori. Oltre a tutto, vivendo noi ormai stabilmente nel regno del “verosimile”, delle menzogne credibili (che non cambiano significato se chiamate con il termine inglese fake news), dell’uguaglianza assoluta delle opinioni, sublimata dalla teoria dell’ “uno vale uno”, e dell’universo offerto dalla Rete, non stupisce che la voglia dell’arcano sia sempre presente in molti di noi. Ed è specialmente in tempi di crisi, di incertezza, di possibili cambiamenti radicali, come quello in cui stiamo vivendo, che gli uomini hanno bisogno di essere rassicurati sul futuro, molto probabilmente più per il male che per il bene che li aspetta. Ed è tutta qui la chiave per capire il persistere del fenomeno.E poiché non sono certo i “maghi de noantri” come gli Otelma, o quelli che vendono i numeri del lotto nelle tv private, o quelli che fanno l’oroscopo del giorno su amore, salute, soldi, a rispondere a questa esigenza, ecco comparire puntualmente Nostradamus, ed il suo famoso libro Le Profezie.Da secoli Nostradamus, pseudonimo di Michel de Nostredame, vissuto nella prima metà del 1500, è il campione assoluto di queste “profezie”, e non esiste evento, catastrofico o meno, che secondo i suoi cultori egli non abbia previsto, dalla Rivoluzione francese, alla bomba atomica, all’ascesa al potere di Adolf Hitler, all’11 settembre 2001. Potevamo farci mancare Nostradamus in questo passaggio dal 2020 al 2021?Assolutamente no, e coloro che hanno aspettato con impazienza la fine del 2020, anno sicuramente funesto, per risollevare un morale sceso ai minimi storici dopo dieci mesi di emergenza sanitaria, faranno bene a non leggere le sue “previsioni” per il 2021.Ovviamente le potete trovare in Rete, perchè Internet, con le fake news e la credulità trasformata in conoscenza, è appunto il regno perfetto per i seguaci di Nostradamus.E quindi le quartine del celebre veggente, con il solito sensazionalismo acchiappa click, sono state “servite” anche quest’anno. Ma cosa avrebbe predetto Michel de Nostredame per l’anno appena iniziato?C’è un po’ di tutto, e per tutti i gusti. E soprattutto ogni sito propone “disastri” diversi, il che già la dice lunga sull’attendibilità di questi vaticini.Qualche esempio?Alcuni interpreti segnalano che secondo Nostradamus uno scienziato russo creerà quest’anno un’arma biologica capace di trasformare gli esseri umani in zombie, primo passo verso l’estinzione del genere umano.Ovviamente non mancano fame e carestie, che nel 2021 dovrebbero avere un incremento mai visto.Altri esegeti dell’indovino affermano che poiché nelle quartine appare il simbolo del cammello, nel 2021 i musulmani diventeranno i padroni del mondo.E poi terremoti e maremoti, con conseguenti guerre per assumere con la forza il controllo delle ultime risorse naturali rimaste sul pianeta.Poteva mancare una collisione fra la terra ed una cometa? “Il fuoco ed una lunga scia di scintille illumineranno il cielo”, scrive Nostradamus, e questa sarebbe la prova dell’impatto cosmico. Ma per restare nel settore “cataclismi”, ci sarebbe anche una tempesta solare che potrebbe causare l’innalzamento delle acque.Una delle quartine di Nostradamus recita “Mercurio in Sagittario, Saturno in declino”, e farebbe riferimento per gli “interpreti” ad una data precisa: il 25 novembre 2021, giorno in cui un terremoto di proporzioni devastanti dovrebbe spazzare via la California. Stando sempre agli esperti, quest’anno Papa Francesco inviterà poi tutti gli abitanti del mondo a unirsi alla Chiesa, essendo la fede cattolica l’unica salvezza.Sempre in base alle “quartine”, nel 2021 l’esercito americano impianterà nei robot cervelli dotati di un’intelligenza superiore a quella umana; dopo di che i robot super intelligenti dovrebbero sostituire gli umani stessi.Siete già pentiti di aver guardato l’anno appena entrato con un po’ di ottimismo?Certo che, se uno ci crede, si tratta di previsioni da togliere il sonno.Ma le cose non stanno proprio così.Soprattutto per un motivo principale, e cioè che le quartine di Nostradamus non assomigliano per niente agli oroscopi di Paolo Fox o di Branko (… in aprile possibili tensioni sul lavoro, a giugno attenti allo stomaco, a settembre troverete l’anima gemella…..), ma sono versi pomposi e vaghi, scritti in un francese spesso arcaico, e con riferimenti simbologici chiari forse solo per i suoi contemporanei, che però vengono continuamente reinterpretati ad uso e consumo di chi vuole marciarci sopra, per sfruttare in qualche modo l’altrui credulità.Volete qualche esempio? Tangentopoli in Italia nel 1992 sarebbe stata anticipata da Nostradamus, sempre secondo gli esperti del “settore maghi e affini”, da questa quartina: “O vaste Rome te ruyne approche/Non de te murs, de ton sang et sostanza/L’aspre par lettre fera si horrible coche/Fer pointu mis a tous jusques au manche”.Ci vuole un bel po’ di fantasia per concludere che si tratta della previsione delle inchieste di Di Pietro, Davigo e Colombo.Ma non c’è alcun limite per gli esegeti, visto che qualcuno si è spinto addirittura a dire che nelle previsioni per il 2020 ci sarebbe stata anche l’epidemia da Covid. Il passaggio della quartina interessata? Questo (tradotto): “La grande piaga della città marittima non cesserà fino a quando non sarà vendicata la morte del giusto sangue”. Oltre che la solita fantasia, oserei dire che ci vuole anche una buona dose di bizzarria e di spudoratezza per vederci il vaticinio della pandemia!Altro aspetto da non trascurare è che nelle quartine non ci sono mai date precise, non viene mai scritto, ad esempio, “nel 2021 accadrà questo e quest’altro…”. E questo offre il destro ai suoi “esegeti” di cercare, anche attraverso collegamenti astrologici, di accoppiare i vaghi “riferimenti” del noto veggente con possibili date.In conclusione, prima di strapparvi i capelli per quanto potrà succedere quest’anno, ricordate sempre che le quartine di Nostradamus sono così astruse e generiche, e scritte in modo talmente ambiguo, da consentire a chiunque, a posteriori, di leggerle ed interpretarle come meglio crede, manipolandole come gli è più utile.A ben pensarci, il vero mistero di Nostradamus non sono le sue profezie, i suoi vaticini, ma l’ostinazione con cui da secoli generazioni di “nostradamiani” continuano a cercare di dimostrare l’infinito potere predittivo del loro maestro. Che lo abbiano sempre fatto in buona fede non lo so dire, anche se nutro al riguardo molti e seri dubbi, ma resta il fatto che, al di là della fumosità di quelle quartine, di quegli scritti ermetici e dal sapore vagamente magico, non c’è veramente nulla. E, come ho già accennato, il fenomeno viene sublimato da Internet, il brodo di coltura perfetto per i seguaci di Nostradamus, ed in generale di tutte le teorie esoteriche, i quali non fanno che verificare “a posteriori”, giocando sulle parole, che ciò che di eclatante e di terribile è accaduto al mondo era già stato previsto dalle mitiche quartine. Dopo di che, in una fase in cui ci sono ancora persone che credono che la terra sia piatta, o che sostengono teorie pseudo scientifiche o complottiste, alla fin fine possono starci anche i “cultori” di Nostradamus, che sicuramente sono meno pericolosi. L’importante è non prenderli sul serio!