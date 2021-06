Il 118 arriva ad Arsiero!

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sabato 5 giugno 2021 è stato inaugurato il servizio di 118 presso i locali di Piazza Rossi ad Arsiero.

Folta partecipazione istituzionale all’evento. Sono intervenuti all’evento:

Dott. Carlo Bramezza – Direttore Generale ULSS7 Pedemontana

Dott.ssa Manuela Lanzarin – Assessore Regionale alla Sanità e al Sociale

Franco Bertagnoli – Presidente Unione Montana Alto Astico

Dr. Paolo Rosi – Direttore della Centrale Operativa Suem118 dell’Ulss 3 Serenissima

Dr. Aldo Di Bello – Direttore UOC Accettazione e Pronto Soccorso

Tra gli ospiti, inoltre, Roberto Ciambetti – Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Nicola Finco Vice presidente del Consiglio Regionale e il Mar. Verardo Domenico della Tenenza Guardia di Finanza di Schio.

Rappresentanti delle Associazioni di Arsiero e alcuni cittadini hanno assistito al discorso di benvenuto del Sindaco Cristina Maneghini e al taglio del nastro.

“SONO ORGOGLIOSA DI RAPPRESENTARE IL COMUNE DI ARSIERO -ha dichiarato- CHE , IN QUALITA’ DI COMUNE CAPOFILA, METTE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO LA SEDE CHE ANDIAMO AD INAUGURARE, UNA SEDE ADEGUATA E CONDIVISA DAI COMUNI AFFERENTI L’UNIONE MONTANA ALTO ASTICO E COMUNE DI POSINA.

(…)

I NOSTRI TERRITORI, PREVALENTEMENTE MONTANI,CON CONTRADE SPESSO ISOLATE, NON SERVITE DAI TRASPORTI PUBBLICI CON POPOLAZIONE PREVALENTEMENTE ANZIANA RAPPRESENTANO UNA REALTA’ CHE NECESSITA DI STRUMENTI E MEZZI DI PROSSIMITA’ AL FINE DI ASSICURARE IL PIU’ POSSIBILE IL DIRITTO ALLA SALUTE . QUESTO SERVIZIO, COSI’ COME ORGANIZZATO, PER TEMPI E MODALITA’ RAPPRESENTA UN VALORE AGGIUNTO E I CITTADINI DELLE NOSTRE VALLI, AVRANNO COSI’ LA PERCEZIONE DIRETTA DI UNA SANITA’ PIU’ VICINA E PRESENTE”.