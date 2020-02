Ieri picco di polveri sottili: pioggia provvidenziale

La pioggia di questo lunedì arriva provvidenziale a ripulire parzialmente l’aria di Vicenza dopo che ieri vi è stato un picco di polveri sottili. Toccati i 77 µg/m3 secondo la centralina di Quartiere Italia. Anche le pm 2.5 hanno raggiunto livelli altissimi. 67 µg/m3

Ecco le previsioni meteo dell’Arpav per il Veneto per oggi e i prossimi giorni

Evoluzione generale

Sul Nord-Europa arriva una massa d’aria fredda, che contrasta sempre più con quella mite e anticiclonica posizionata sul Mediterraneo centro-meridionale; ne consegue per la nostra regione una fase di rinforzo dei venti dai quadranti occidentali più che altro in quota, oltre all’alternanza tra spazi di sereno ed alcune fasi di nuvolosità associate solo a qualche possibile modesta precipitazione.

Tempo previsto

lunedì 10. Al mattino nuvolosità irregolare anche estesa, alternata a qualche parziale schiarita, con delle riduzioni della visibilità in pianura. In seguito nuvolosità in graduale diminuzione, con schiarite anche ampie in pianura specie verso sera; nuvolosità un po’ più persistente in montagna specie verso nordest. Dalla sera nuova formazione di foschie e locali nebbie sulla pianura centrale e nordorientale.

Precipitazioni. Al mattino probabilità di debolissime precipitazioni intermittenti, medio-alta (50-75%) sulla pianura centro settentrionale e medio bassa (25-50%) su quella meridionale e sui monti. In seguito probabilità in diminuzione a partire da ovest, con precipitazioni in diradamento ed esaurimento. Limite delle eventuali debolissime nevicate in rialzo specie sulle Prealpi, dai 1400-1600 m delle prime ore fino a quote superiori a 2000 m.

Temperature. Temperature minime in generale aumento, anche marcato specie in pianura dove i valori saranno molto superiori alla media del periodo; massime in moderato aumento.

Venti. In quota occidentali, da moderati/tesi a forti specie in alta quota e sulle Prealpi occidentali; altrove: a tratti deboli con direzione variabile, a tratti moderati dai quadranti occidentali sulla pianura centro meridionale, da nordest su quella nord orientale.

Mare. Sottocosta poco mosso, al largo mosso di giorno e poco mosso di notte.

Previsione Altezza Onde

martedì 11. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con aumento sia degli spazi di sereno su pianura e Prealpi, sia di alcuni addensamenti nuvolosi sulle Dolomiti; nelle ore più fredde, probabili locali nebbie sulla pianura nord-orientale.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo al più una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti settentrionali fino al mattino.

Temperature. In quota, diminuiranno soprattutto le minime; nelle valli, minime in contenuto calo e massime stazionarie o in leggero aumento; in pianura prevarranno delle diminuzioni riguardo alle minime e degli aumenti riguardo alle massime, salvo locali lievi controtendenze.

Venti. In quota, fino al pomeriggio forti da nord-ovest e alla sera tesi da ovest; sulle zone pianeggianti centro-settentrionali, direzione variabile e intensità debole salvo occasionali moderati rinforzi; altrove dai quadranti occidentali, fino alle ore centrali da moderati a localmente tesi e poi da moderati a deboli.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

mercoledì 12. Leggera variabilità, con alternanza di addensamenti nuvolosi e schiarite anche ampie; possibili locali banchi di nebbia in pianura durante le ore più fredde; nella seconda parte della giornata non sarà da escludere qualche locale modesta precipitazione specie sulle zone nord-orientali, con limite delle eventuali modeste nevicate sui 1200-1500 m, od occasionalmente un po’ più in basso sulle Dolomiti; temperature in calo, salvo locali lievi controtendenze; venti tesi dai quadranti nord-occidentali in quota, perlopiù moderati da nord-est in pianura.

giovedì 13. Nuvolosità irregolare alternata a significativi spazi di sereno; possibili locali banchi di nebbia in pianura durante le ore più fredde; precipitazioni generalmente assenti; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno; venti in quota da tesi occidentali a forti sud-occidentali.