IEG, Vicenzaoro, nuova edizione a marzo 2021

La Jewellery Agenda del 2021 di Italian Exhibition Group riprenderà dal palcoscenico più atteso per i protagonisti dell’oreficeria e della gioielleria internazionale: Vicenzaoro riaccenderà i riflettori sulle ultime novità, tendenze e strategie dal mondo dei preziosi dal 12 al 16 marzo, dal vivo, nel quartiere fieristico di Vicenza. In contemporanea anche T.Gold, il Salone delle tecnologie e dei macchinari per la produzione orafa.

Appuntamento centrale per la community grazie alla sua capacità di esprimere e rappresentare al meglio l’intera filiera produttiva, vetrina di lancio per le collezioni dei più importanti brand e osservatorio privilegiato sulle tendenze di stile e design del gioiello, la prima edizione annuale di Vicenzaoro trasla da gennaio a marzo, in un orizzonte temporale più favorevole alle dinamiche di business del comparto e alla ripresa della mobilità internazionale dall’Europa, ma anche da Stati Uniti, Giappone, Russia, Medio Oriente e Far East.

Una scelta condivisa con aziende e associazioni, che risponde all’esigenza di garantire ai protagonisti del “Jewellery Boutique Show” la più ampia visibilità internazionale e le migliori opportunità di matching con i buyer dei mercati strategici, grazie anche al contributo di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Dopo l’esperienza di VOICE – Vicenzaoro International Community Event dello scorso settembre, primo appuntamento dedicato alla ripresa del settore e manifestazione apripista dell’integrazione tra live e digital nel calendario internazionale, l’edizione di marzo del Salone rinnova l’impegno di IEG nell’accompagnare le aziende del comparto sui mercati mondiali con capacità di ascolto, flessibilità e visione.

Il quartiere di Vicenza accoglierà la platea internazionale con un’offerta espositiva articolata in communities omogenee per target e posizionamento, con tutte le novità dai semilavorati al prodotto finito, dalle gemme al packaging, dalle perle alle soluzioni per il visual merchandising fino al mondo dell’orologeria, oltre a decine di momenti di confronto e agli eventi con le voci più autorevoli del settore.

Ad accompagnare l’esperienza dal vivo anche la piattaforma digitale I-MOP (IEG Meeting Omnichannel Platform) che, arricchita di nuove funzionalità, contribuirà a potenziare le opportunità di business, di networking e di comunicazione.

Al fianco di Italian Exhibition Group nella prima edizione 2021 di Vicenzaoro istituzioni, organizzazioni e associazioni di settore come CIBJO, Federorafi, Confartigianato, Confimi Industria orafa e argentiera, CNA, Federpreziosi Confcommercio, AFEMO – Associazione Fabbricanti Esportatori Macchine per Oreficeria, Assocoral – Associazione Produttori Coralli, Cammei e Gioielli di Torre del Greco e IGI – Istituto Gemmologico Italiano.