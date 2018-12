IEG – Svelata la nuova brand identity di VICENZAORO

A poco più di un mese dall’inaugurazione di VICENZAORO JANUARY (Vicenza, 18 – 23 gennaio 2019), Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG), che ne è l’organizzatore, svela la nuova brand identity della manifestazione.

La ricerca era quella di un segno grafico nuovo, capace di raccontare il posizionamento di VICENZAORO ormai indiscutibilmente riconosciuta tra le manifestazioni di business più importanti a livello mondiale, vetrina esclusiva di lancio per le nuove creazioni dei più importanti brand di gioielleria.

Orientato al futuro e capace per istinto e visione di precorrere le tendenze, grazie alla sua cultura ed expertise, il brand VICENZAORO è il portavoce più qualificato nell’industry di riferimento. Ed è proprio sulla visione di VICENZAORO quale “esteta colto e raffinato, sempre aperto al dialogo e al confronto” che FutureBrand, società di consulenza di marca a cui IEG ha affidato l’incarico di rebranding, ha orientato la nuova esperienza di marca di VICENZAORO in Italia e all’estero.

“La collaborazione con FutureBrand – commenta Marco Carniello, Direttore della Divisione Jewellery & Fashion di IEG – ci ha permesso di testimoniare l’evoluzione di un evento importante come VICENZAORO, che esce dal territorio geografico e si posiziona tra le manifestazioni di business più importanti a livello mondiale, per dialogare con operatori trasversali a tutta la filiera nel comparto della gioielleria”.

“L’Italia è il Paese delle eccellenze e lo è soprattutto nel settore del lusso e del design, per questo collaborare con un brand come VICENZAORO è stata per noi una sfida ad alto tasso strategico e creativo” racconta Lorenzo Corengia, Associate Account Director di FutureBrand. “Ci ha appassionato – continua Corengia – poter contribuire a dar forma al futuro di un brand già celebre in tutto il mondo e creare un’immagine di marca in grado di veicolare valori come la competenza, la cultura e l’eleganza, i pillar della marca”.

Il nuovo monogramma VO, che accompagna il brand name, racchiude in un semplice segno grafico la personalità elegante di VICENZAORO, il suo essere un connettore di eccellenze e un divulgatore delle tendenze future; le forme morbide e organiche, il raffinato punto di blu che tende al viola accompagnato da tracce di oro sono tutti elementi grafici che danno vita a un brand contemporaneo, capace di anticipare le evoluzioni del design e della moda applicate al mondo della gioielleria e dell’oreficeria.

La nuova brand identity farà il suo debutto ufficiale in occasione di VICENZAORO January (Vicenza, 18 -23 gennaio 2019), il primo appuntamento dell’anno di riferimento per il settore.