IEG presenta in Comune il progetto di integrazione con Bologna

I.E.G. ha presentato questa mattina a Palazzo Trissino il progetto di integrazione con Bologna Fiere, annunciando la volontà di raggiungere l’obiettivo quanto prima

Il sindaco di Vicenza: “La fretta è sempre una cattiva consigliera; auspico che si possa seguire il metodo Aim-Agsm garantendo la massima condivisione su tutti i passaggi”

Italian Exhibition Group, l’ente che comprende le fiere di Rimini e Vicenza, nelle figure del presidente Lorenzo Cagnoni e dell’amministratore delegato Corrado Peraboni, ha partecipato questa mattina alla seduta della seconda commissione consiliare Bilancio svoltasi in sala Bernarda a Palazzo Trissino.Al centro del dibattito la presentazione al sindaco, al presidente e ai consiglieri commissari, il progetto di fusione tra I.E.G. e Bologna Fiere, con l’annuncio della volontà di raggiungere l’obiettivo in tempi rapidi.

Dopo la breve presentazione, ha preso la parola il sindaco di Vicenza: “Dopo aver appreso dalla stampa della decisione del Cda di approfondire la fattibilità di un’aggregazione con la fiera di Bologna, prendo atto della volontà di accelerare i tempi da parte di I.E.G. per portare a termine questa operazione. Faccio fatica a dare un giudizio a questa nuova ipotesi perchè mancano ancora molti dettagli, di sicuro sappiamo che porterebbe Vicenza ad avere una quota del 9,5%. Ricordando che la fretta è sempre una cattiva consigliera, auspico che possa esserci un processo di ampia condivisione e trasparenza, seguendo l’esempio del metodo utilizzato per la fusione tra Aim e Agsm. Un cammino che, passo dopo passo, metta tutti i consiglieri comunali nelle condizioni di esprimere un voto con la piena conoscenza e consapevolezza di quello che andranno a fare perchè, anche se Vicenza è un socio di minoranza, ha tutto il diritto di esprimere la propria opinione.Tra domani e venerdì si svolgeranno alcuni incontri tra I.E.G. e la società Vicenza Holding, e all’interno della medesima tra tutti i soci, proprio per cercare di approfondire i vari aspetti di questa operazione”.