IEG – Mondomotori si tinge di rosa

Un salto spettacolare da una rampa metallica con un potente mezzo arrivato appositamente dalla California. Un’acrobazia mai vista in Europa, con al volante una fuoriclasse come la vicentina Monica Moroni, unica pilota donna a tentare l’impresa e a portarla per la prima volta oltre Oceano. L’occasione per lasciarsi stupire dal vivo è MONDOMOTORI SHOW – driving passion, il salone dei motori che Italian Exhibition Group (IEG) organizza nel quartiere fieristico di Vicenza il prossimo 30 e il 31 marzo.

Quella di Monica per il freestyle è un’autentica passione cresciuta assieme al legame con Daniele Serblin, pilota di freestyle con il quad. “Da quando ho incontrato mio marito – racconta – la mia vita non ha più conosciuto un giorno di noia”. Da responsabile marketing di una piccola casa editrice con la passione per la fotografia, si è reinventata manager di Serblin e ora segue il merchandising e presenta eventi di freestyle. Ciliegina sulla torta è stato l’arrivo di un bimbo che è già innamorato di ogni mezzo dotato di motore e a due anni e mezzo ha fatto il primo burnout su ghiaccio con la sua moto accessoriata di rotelle.

Il numero di freestyle in preparazione e presentato in esclusiva per gli spettatori di MONDOMOTORI SHOW vedrà la pilotessa, salita in vettura sei mesi fa, misurarsi con un pick-up prerunner completamente alleggerito inusuale in Europa, con scocca in vetroresina, rollbar e motori potentissimi nato per molleggiare sulle dune e tenere velocità su terreni molto sconnessi. Adattato per saltare da una rampa di 1,10mt, sommando velocità e spinta può elevarsi fino a 2mt di altezza e regalare forti emozioni a grandi e piccini che potranno assistere al numero dal vivo nei due giorni di manifestazione.