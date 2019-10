IEG – La natura fiorisce ad Abilmente

Temi floreali e colori vivi che accendono la stagione. Dopo anni di monotonia cromatica la natura entra nelle case e diventa un vero e proprio complemento d’arredo. Ad Abilmente Vicenza – il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group SpA (IEG) – gli appassionati del fai da te e della creatività scoprono i trend del 2020, con l’autunno che si apre in una veste creativa rivoluzionaria. La kermesse di IEG, appuntamento leader in Italia per il Do It Yourself in programma fino a domenica 20 ottobre nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, cattura sempre più l’attenzione delle community del fai-da-te italiane e straniere, con gruppi di visitatori spagnoli, croati e sloveni in arrivo.

Abilmente è una festa pensata per tutta la famiglia, per curiosi alle prime armi desiderosi di imparare e crafter esperti. Tante le tecniche – tra cui patchwork, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, calligrafia – e le creative protagoniste della quattro giorni di manifestazione, con oltre 1000 corsi e dimostrazioni per immergersi a 360° nel mondo del fai da te, trovare nuove ispirazioni e passioni, acquistare i migliori materiali per le proprie creazioni.

LA TENDENZA HOME DECOR 2020: IL RITORNO DEI COLORI ACCESI

«Dopo anni in cui a dominare sono stati i grigi e i colori neutri, finalmente stiamo vivendo il ritorno nelle nostre case dei colori forti e delle trame floreali, riportati in auge da stilisti e designer come Matthew Williamson e Alessandro Michele di Gucci. Stiamo assistendo, nell’home decor, al ritorno della decorazione con la D maiuscola» spiega Barbara Gulienetti, special guest dell’edizione 2019 di Abilmente, uno dei volti più noti della creatività in Italia, entrata nelle case del pubblico italiano nel 2005 con il programma Paint Your Life. La designer romana lavorerà fino a domenica fianco a fianco delle visitatrici nel suo spazio “Come fare con Barbara” nella Hall 6. In programma domani alle 11.00 un corso per realizzare un paralume con frange da tappezzeria.

DALLA SCANDINAVIA LA NATURA IN CASA

Elementi naturali come quintessenza della progettazione e della realizzazione degli interni. Legno, foglie e piante che si trasformano in oggetti di decoro realizzati con un gusto sopraffino e che si caricano di contenuti simbolici ed etici. Arriva dai paesi scandinavi un altro dei trend dell’Home Decor destinato a segnare la svolta del 2020: la natura entra nelle case e negli appartamenti, completa o sostituisce i mobili, portando il bosco all’interno delle mura casalinghe grazie ad un nuovo approccio creativo. “La natura offre meraviglie alla creatività e anche solo un pezzo di legno può diventare un capolavoro” – spiega Emanuela di Fucina Martines, che nella Via delle Idee (Hall 6) organizza laboratori per realizzare degli scacciapensieri con elementi naturali e di recupero con cui riscaldare l’atmosfera domestica durante il periodo invernale. “Un trend influenzato dal minimalismo scandinavo e da elementi tipicamente nordici, ma che si arricchisce e trova la sue esplosione tra le mura domestiche”.

CORSI E APPUNTAMENTI PER TUTTI

Anche domani sabato 19 ottobre saranno tanti i corsi e le dimostrazioni in programma. Tra questi, nell’area live di “Cucito su di te”, lo spazio dedicato alla moda handmade nella Hall 7, alle 12.00 “Refashion: da maglione a cardigan” con la blogger e youtuber Selene Verdoglia e “Realizziamo dei fiori in pelle” con la new entry Lidia Mallia alle 16.00. Nella Hall 2, nella nuova area #INSTAEMBROIDERY, invece Bianca Hodselle aspetta tutto il giorno le appassionate di Arti di Filo per il corso “Personalizza la tua shopper ecologica”, mentre Chiara Dall’Alda di @parlamidilana con “Collana ricamata a mano”, per realizzare una collana ricamata a mano a tema floreale.

INFORMAZIONI UTILI: Abilmente Vicenza è in programma da giovedì 17 a domenica 20 ottobre 2019 nel Quartiere Fieristico IEG di Vicenza, Via dell’Oreficeria 16, Vicenza. Orari: dalle 09.30 alle 19.00. Biglietto intero acquistabile in cassa € 12,00. Biglietto online, ridotto con cartolina promozionale, ridotto con Carta Famila ed Emisfero e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65 € 10,00. Biglietto per più giorni (2) € 17,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e un accompagnatore per ogni disabile. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse.