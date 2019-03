IEG – Iniziata oggi a Vicenza Abilmente Primavera

Tanti gli eventi, i workshop e le dimostrazioni in programma domani – venerdì 22 marzo – ad Abilmente Primavera. Tra questi, nell’area “Cucito su di te – KIDS”, il corso “Set disegno da viaggio” a cura di Quilterika in collaborazione con Mez Fabrics (alle 10.00 e alle 14.00); i live show “La borsa portacambio” con Matilla handmade (ore 12.30) e “Trasformiamo una camicia da uomo in grembiulino” a cura di Adadore (ore 13.00). Sempre per le amanti del cucito nell’area BEBUÙLAB – dalle 10.00 alle 12.00 – in programma il laboratorio “Una shopper per te, ricamata e cucita da te!” a cura di NotOnlyTeddy. Dedicato alle creative e alle professioniste invece il workshop “Social: cosa pubblicare per vendere”, con Elena Galli di BEBUÙ (ore 13.30, Sala Giotto A – primo piano – Hall 7).

Nella nuova area Verdementa invece, tra i tanti live show, in programma “Centrotavola smart con fiori, frutta e verdura” con Emanuela Martines (ore 12.15), “L’orto in cassetto” con Lara Vella (ore 13.00), “Creiamo una composizione primaverile” con Sfiorandomi (ore 15.00) e “Tecniche di idrocoltura” con Nepero (ore 11.30).

Per gli appassionati di scrapbooking e tecniche su carta ASI – Associazione Scrappers Italia propone un ricco programma di corsi per adulti e bambini, tra cui “Ricettario” con Emanuela Enei By Immaginelab (ore 16.30) e “Happy Spring” Card In A Box di Elisa Mauri (ore 16.00).

Nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, Abilmente Primavera (padiglioni 1 e 7 – Ingressi Ovest 1 e Ovest 3) è aperta dalle 09.30 alle 19.00. È attivo il servizio gratuito di bus navetta da/per il Piazzale della Stazione Centrale FS di Vicenza.

Anche per il 2019 la Festa della creatività targata IEG conferma la formula vincente dei tre appuntamenti annuali: oltre ad Abilmente Primavera (21 – 24 marzo 2019) e Abilmente Autunno (17 – 20 ottobre 2019), entrambe nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, anche Abilmente Roma (26 – 29 settembre 2019) che richiama in Fiera Roma gli appassionati e i curiosi del Centro – Sud Italia.