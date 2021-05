IEG – Inizia oggi Abilmente Academy: boom di iscrizioni

Toccano quasi quota 15 mila iscrizioni le quattro giornate all’insegna della creatività: grande fermento tra la grande community di Abilmente, che da oggi torna a riunirsi online per seguire i live workshop creativi di Abilmente Academy. Fino a domenica 30 maggio, sono più di 40 i corsi online dedicati a diverse tecniche Do It Yourself. L’accesso ai laboratori è per la maggior parte gratuito ed è ancora possibile iscriversi ai workshop tramite il sito della manifestazione di Italian Exhibition Group.

Oltre 80 ore di lezione sulle cinque aree iconiche di Abilmente. Carta, Scrap & Colore, Bijoux, Decorazione, Cucito & Filato, Ricamo sono i mondi protagonisti del progetto creativo digitale di IEG. Tra le proposte delle artigiane, maker e blogger che condivideranno le proprie conoscenze online, si segnalano corsi per ridare vita ai vecchi mobili, decorare oggetti, creare abiti o piccoli oggetti tessili, bijoux distintivi, accessori e decorazioni in carta. Non mancano le occasioni per mettere alla prova la manualità fine attraverso corsi di hand lettering, ricamo e cake design. Esperte o principianti, amanti della carta o del filato possono trovare il corso adatto alla propria ispirazione colorata.

Il programma delle quattro giornateè disponibile sul sito di Abilmente e, una volta effettuata l’iscrizione, le appassionate possono verificare di essere in possesso di tutto ciò che serve per seguire la lezione o reperire i materiali mancanti, grazie anche alle diverse proposte di acquisto inserite nella scheda del corso. Basta cliccare sul workshop di interesse per seguire la diretta, interagire con le crafter e fare il pieno di creatività.

Abilmente è un format che da oltre 15 anni si distingue per la capacità di coinvolgere il grande pubblico di appassionate della manualità creativa con un’offerta completa e unica sul panorama nazionale. Un legame saldo e continuo, con la grande adesione al progetto Academy che testimonia la capacità di IEG di soddisfare – anche attraverso le numerose iniziative digitali – l’entusiasmo di una community curiosa e intraprendente, in attesa del ritorno in presenza del Salone delle Idee Creative con gli iconici appuntamenti autunnali di Roma e Vicenza.

FOCUS ON ABILMENTE: ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, comprende tre appuntamenti annuali:

– Abilmente Primavera nel nuovo format Abilmente Academy: 27-30 maggio 2021, nella piattaforma digitale

– Abilmente Roma, 23-26 settembre 2021, in Fiera Roma

– Abilmente Autunno, 14-17 ottobre 2021, nel quartiere fieristico di Vicenza