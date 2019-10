IEG – Il Vicenza Convention Centre fa il pieno di eventi

È un weekend ricco di appuntamenti e incontri dedicati al mondo delle imprese del Nord-Est quello che attende il ViCC, il moderno ed efficiente centro congressi all’interno del Quartiere Fieristico IEG di Vicenza.

Il capoluogo berico, territorio di grande tradizione da sempre punto di riferimento per il mondo manifatturiero nordestino, ospiterà nel fine settimana due importanti appuntamenti rivolti proprio al mondo dell’industria. Nella Hall 1 del quartiere fieristico di Italian Exhibition Group è in corso fino a domani sabato 5 ottobre (dalle 9.00 alle 18.00) la prima edizione di Expo Industria. La manifestazione è organizzata da Arroweld, azienda leader nel mondo della saldatura e dell’antifortunistica, che affiancata dal team di IEG ha compiuto il definitivo salto di qualità: l’azienda di Zanè (VI) passa per la prima volta quest’anno da un’esposizione interna ai propri stabilimenti – che ne bloccava l’operatività – ad un appuntamento più articolato nel quartiere fieristico vicentino, che porterà al ViCC 74 aziende espositrici provenienti da diversi settori con oltre 4200 iscritti, per una fiera di filiera che si candida a ritagliarsi un importante ruolo a Nord-Est per imprese e PMI. In aggiunta alla parte espositiva, saranno 36 i seminari di formazione in programma nell’auditorium e nelle sale del centro congressi vicentino, con focus che andranno dal marketing all’industria 4.0.

Da oggi fino a domenica 6 ottobre (dalle 9.00 alle 18.00) sarà il turno anche di MEB In Fiera, appuntamento con cadenza biennale che fin dalla sua prima edizione nel 2009 sceglie il centro congressi di IEG a Vicenza.

La tre giorni – organizzata da MEB Elettroforniture, prima azienda italiana ad aver organizzato un’esposizione all’interno di una fiera – negli anni è cresciuta costantemente, diventando uno degli eventi di riferimento per il settore del materiale elettrico, e per la prima volta occuperà i ben 12 mila mq della Hall 7 del quartiere fieristico.

MEB e Arroweld, uniti dalle proprie radici che affondano nel vicentino e da un management creativo e lungimirante, hanno creduto nel valore della collaborazione e hanno concretizzato quest’idea in una partnership che permette ai visitatori di entrambi gli eventi di accedere ai due appuntamenti con il medesimo biglietto. Un’idea vincente per tutti: per Expo Industria, per MEB in Fiera e per i visitatori, che con una sola registrazione possono partecipare a 2 eventi.

«Il programma di lavoro dell’Event & Conference division punta con decisione sull’innovazione e sulla diversificazione», commenta Stefania Agostini, Direttore Divisione Event&Conference Italian Exhibition Group. «Il ViCC e le diverse hall del quartiere fieristico di Vicenza si propongono come sedi in cui il business e la comunicazione aziendale dei nostri clienti possano trovare tutte le condizioni per essere valorizzati. Nell’approccio che teniamo con i nostri clienti tentiamo, come abbiamo fatto sia per Meb che per Arroweld, di trasferire i nostri valori, aiutandoli a fare delle scelte innovative, anche di rottura con la loro storia passata e nello stesso tempo proponendogli una gamma di servizi integrati fra loro, in grado di allinearsi alle loro strategie di comunicazione e marketing».

Il Vicenza Convention Centre – vero fiore all’occhiello per Italian Exhibition Group e per la città di Vicenza, sempre più meta di riferimento per il turismo congressuale, capace di attrarre eventi nazionali e internazionali di alto livello – comprende 15 sale meeting, un padiglione in grado di ospitare fino a 9000 persone, un auditorium di oltre 700 posti, un ristorante da 250 coperti, due foyer di 1700 mq e circa 2300 posti auto.