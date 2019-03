IEG – Il Vicenza Convention Center conquista il pubblico di Federcongressi

Grande successo per la XII Convention di Federcongressi, che si è svolta dal 14 al 16 marzo al ViCC Vicenza Convention Center di IEG portando nella città del Palladio oltre duecento rappresentanti del mondo della meeting industry italiana. Una tre giorni che si è svolta all’interno del quartiere fieristico vicentino ma anche in alcuni dei luoghi più prestigiosi della città come la Basilica Palladiana e la sede della Fondazione Bisazza, grazie al coinvolgimento di Comune di Vicenza e famiglia Bisazza per due serate esclusive (il Get-Together Party e l’Award Dinner) che hanno fatto conoscere ai congressisti i due gioielli vicentini.

«Il posizionamento di Vicenza nel congressuale è una nuova sfida per noi di IEG – dichiara Stefania Agostini, direttore dell’Event & Conference Division di Italian Exhibition Group – Lo facciamo certi del successo e contando su un territorio straordinario e una provincia che esprime un tessuto industriale tra i più importanti in Europa. Sono queste le premesse con cui di recente abbiamo siglato con il Comune di Vicenza il protocollo d’intesa per trasformare la città del Palladio in prestigiosa meta di eventi e congressi».

Aggiunge Alessandra Albarelli, riconfermata sabato scorso alla guida di Federcongressi: «È stata proprio la grandezza di Andrea Palladio – oltre all’eccellente lavoro che sta facendo IEG sul polo congressuale vicentino – ad ispirarci e convincerci della scelta di organizzare a Vicenza il nostro XII congresso. Il Palladio ha segnato la storia dell’architettura moderna, innovando e andando fuori dagli schemi. Proprio come dobbiamo fare noi nel nostro lavoro quotidiano».

Un ulteriore segnale di apprezzamento da parte di Federcongressi nei confronti della gestione dell’evento è giunto nel corso della serata di gala di sabato alla Basilica Palladiana durante la quale sono stati conferiti gli Excellence Awards, riconoscimenti che premiano l’innovazione e le best practice del settore.

Nel corso della serata di gala sono stati conferiti anche i riconoscimenti ai promotori e sedi di eventi e agli eventi che nel 2018 hanno aderito aFood for Good, il progetto promosso da Federcongressi&eventi con le onlus Banco Alimentare ed Equoevento per combattere lo spreco alimentare recuperando il cibo non consumato durante gli eventi per donarlo a enti caritatevoli. Tra i premiati, anche il ViCC per la gestione del servizio catering nel corso della Convention di Federcongressi.

La Convention di Federcongressi ha rappresentato una grande occasione di promozione non solo di Vicenza e della sua offerta fieristica e congressuale. Grazie ai FamTrip post convention organizzati dal l’Event & Conference Division di IEG, sabato pomeriggio e nella giornata di domenica 17 marzo un nutrito gruppo di buyer del settore congressuale è stato accompagnato, per farne conoscere bellezze ed offerta MICE, in alcune località (Padova, Rovigo, Belluno, Treviso) del network Venice Region Convention Bureau Network, presente durante la Convention anche all’interno degli spazi del ViCC con un’area networking.