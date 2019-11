IEG – Gli amanti del gusto attesi in Fiera a Cosmofood

L’Italia intera, da nord a sud, in fiera a Vicenza con le sue specialità uniche e i prodotti della tradizione. Non può che essere all’insegna del gusto più genuino la settima edizione di Cosmofood, la manifestazione di Italian Exhibition Group che si prepara ad accendere i riflettori sulle proposte di Gourmet dedicate al pubblico di golosi, atteso da sabato 9 a martedì 12 novembre nella Hall 1 (Ingresso consigliato Ovest 1).

I foodlovers troveranno un padiglione aperto e interamente dedicato ai prodotti più autentici, alle tradizioni culinarie regionali, alle tipicità di ogni angolo della penisola. Un’occasione per gli appassionati di scoprire le innumerevoli eccellenze della gastronomia italiana.

Dall’amaro dei Monti Lattari al pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP, dalla nocciola del Piemonte IGP al capocollo di Martina Franca, passando per il raro tartufo di Pizzo, prodotto tipico della pasticceria calabrese, fino agli speciali tortellini di Valeggio sul Mincio, prelibatezza del mantovano.

Musica per chi ama gustare e degustare, misurare in cucina le proprie abilità ai fornelli, stupire gli invitati a cena con piatti speciali, grazie ad un evento unico per conoscere e acquistare ingredienti rari e pregiati della cucina italiana, talvolta introvabili nella grande distribuzione.

L’ingresso è gratuito previa registrazione online per un appuntamento consolidato del calendario, sia per il pubblico di amanti della buona tavola che per i professionisti del canale Ho.Re.Ca. Gli operatori professionali potranno accedere in fiera dal 10 al 13 novembre e troveranno nel Padiglione 7 (ingresso consigliato Ovest 3) un’area Foodservice dedicata al B2B con un’offerta completa di tecnologie, macchinari, prodotti e accessori per la ristorazione professionale.

Il collegamento fra le due aree Gourmet e Foodservice nei giorni delle aperture contemporanee (dal 10 al12 novembre) permetterà ai più curiosi di entrare a contatto con le ultime tendenze della ristorazione

professionale, grazie alla presenza in fiera delle aziende e dei brand leader del settore. Gli operatori Ho.Re.Ca. potranno a loro volta accedere ad un’ampia offerta enogastronomica di qualità con cui arricchire i propri menu, per soddisfare una clientela sempre più attenta ed esigente.