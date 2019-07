IEG – Forte crescita ricavi nel primo semestre 2019

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Italian Exhibition Group (IEG) – quotata dallo scorso 19 giugno su MTA, gestito e organizzato da Borsa Italiana – leader in Italia nella gestione di eventi fieristici di proprietà, principalmente presso i propri quartieri fieristici di Rimini e di Vicenza, chiude il primo semestre 2019 con ricavi in forte crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Al 30 giugno 2019, infatti, i ricavi consolidati di IEG si attestano a circa 100 milioni di euro (dato provvisorio) in forte incremento rispetto ai 77,3 milioni del primo semestre 2018. Questo risultato, che fa seguito alla significativa crescita dei ricavi pari al 22,2% già registrata a fine 2018 rispetto all’anno precedente, conferma la capacità di IEG di concretizzare le proprie competenze nello sviluppo e nell’integrazione garantendo conseguentemente il miglioramento della redditività delle varie linee di business, nazionali e internazionali, che costituiscono le attività del Gruppo.