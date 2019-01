IEG e il Tavolo intercategoriale Orafo Vicentino insieme per la formazione

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

A Vicenzaoro January 2019, la manifestazione organizzata da IEG, Italian Exhibition Group appena conclusa con successo, si è promossa la formazione professionale tra gli studenti delle scuole superiori.

IEG, insieme al Tavolo intercategoriale Orafo Vicentino e in collaborazione con la fondazione CPV Centro di Produttività Veneto, Scuola d’Arte e Mestieri e le Associazioni di Categoria, Mercoledi 23 gennaio – ultimo giorno di manifestazione – ha organizzato un incontro con gli studenti di alcune scuole superiori del territorio (il liceo artistico Canova e l’istituto professionale Montagna, entrambi di Vicenza) che ha visto coinvolti, tra gli altri, in rappresentanza di tutte le Associazioni, il Presidente di Confindustria Vicenza sez. Orafi Enrico Peruffo, il Direttore della fondazione CPV Scuola d’Arte e Mestieri Roberto Peripoli e il Direttore della Divisione Jewellery&Fashion di IEG Marco Carniello.

Il coinvolgimento delle scuole si inserisce in un Progetto di più ampio respiro, supportato dall’intero Tavolo Intecategoriale Orafo Vicentino, e critico per poter agevolare le aziende orafe nella ricerca di personale qualificato e quindi nella loro crescita.

Proprio a Vicenzaoro – vera e propria piattaforma di supporto all’intero settore – il Lunedì 21 gennaio il Centro di Produttività Veneto nella persona del suo Presidente Alessandro Testolin aveva presentato una ricerca su un campione di 200 aziende orafe vicentine dalla quale risultava che il 37,5% delle realtà del settore è in cerca di figure professionali da inserire in organico.

La crisi che ha interessato il settore a partire dagli anni ‘90 ha portato una progressiva riduzione della domanda, conseguentemente, si è significativamente indebolita la proposta formativa e l’attenzione dei giovani nei confronti delle professioni legate alla produzione di gioielli e preziosi è stata distratta a vantaggio di altri mestieri.

La ripresa del settore ha quindi immediatamente evidenziato nei più importanti distretti produttivi, una carenza di figure professionali preparate alle nuove richieste del mercato.

In particolare, tra le figure professionali più tradizionali sono principalmente ricercati: tecnici addetti all’assemblaggio, lustraresse e modellisti in cera e metallo mentre le figure più ricercate all’interno delle produzioni più innovative sono quelle di tecnico addetto alla progettazione in 3d, tecnico addetto alla saldatura laser e designer.

Durante la giornata gli studenti hanno avuto un primo contatto con il settore orafo gioielliero tra i padiglioni della fiera e sono stati sensibilizzati sulle grandi opportunità di lavoro che il settore offre e sulle figure professionali al momento più richieste.

Gli allievi che hanno partecipato all’incontro hanno anche potuto visitare lo stand della Scuola d’Arte e Mestieri CPV dove hanno potuto apprendere le tecniche dello smalto a fuoco all’interno del laboratorio allestito e visionare elaborati di progettazione eseguiti da allievi; inoltre hanno assistito ad una lezione di Rhinoceros sul programma di modellazione 3D di superfici sculturate.