IEG – Da Vicenzaoro September 2019 le ultime tendenze del design del gioiello

Vicenzaoro September, il Salone internazionale del gioiello, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), in programma dal 7 all’11 settembre, è ormai riconosciuto come the place to be! Il luogo dove la community professionale internazionale si ritrova per scoprire le tendenze del design che influenzeranno il settore.

Da The Design Room a Trendvision, l’osservatorio indipendente che anticipa le tendenze del mondo della gioielleria, a VOS andrà in scena il meglio del design e della creatività internazionale, in una cornice unica fatta di bellezza, arte e cultura.

Fucina di idee e massima espressione della sperimentazione sarà, come di consueto, The Design Room, collocata all’interno del Padiglione della community ICON, dove un’accurata selezione dei 12 top Indipendent Designer da tutto il mondo presenta le proprie creazioni offrendo una lettura della contemporaneità in chiave originalissima e creativa attraverso un’estetica personale che ricerca insoliti accostamenti di gemme, curiose geometrie, espressioni di forza ed eleganza.

The Design Room VOS 2019 affiancherà a presenze consolidate a Vicenzaoro come Marie Mas, Lydia Courteille e Alessio Boschi alcune novità di grande rilievo internazionale.

Tra queste, Tomasz Donocik, new entry, designer polacco che risiede e lavora a Londra, già nominato Gioielliere dell’anno del Regno Unito. Stilisticamente molto contemporaneo, con un linguaggio che parla ad un pubblico sofisticato e maturo, lavora in modo artigianale, esclusivamente in oro 18 carati, rosa o bianco, utilizza le migliori pietre preziose ed è riuscito nel tempo a innovare nel rispetto dell’armonia delle forme.

E ancora tra le novità: Yeprem, designer libanese famoso per le sue creazioni con diamanti e il greco Margaritis Lefteris.

Confermate le presenze di Sicis, grande nome del design che vive di continue contaminazioni e Mattia Cielo, con i suoi gioielli di alta fattura ingegneristica. Inoltre Eclats Jewelry, Alessa Jewelry e Cedille Paris ed è molto atteso anche il rientro di Netali Nissim, con la sua iconica collezione di talismani prêt-à-porter.

“The Design Room rafforza, anche con questa edizione di Settembre 2019, la nuova direzione internazionale di Vicenzaoro che, con questo progetto, dà voce a una rosa di designer accuratamente selezionati a livello internazionale” – afferma Federica Frosini, Direttore Responsabile di VO+ Jewellery and Luxury magazine, la rivista di Italian Exhibition Group dedicata al gioiello-. “Una collettiva che punta sui designer indipendenti la cui identità stilistica si esprime attraverso collezioni di altissima manifattura”.

Uno spazio a sé, all’interno del distretto ICON, ospiterà per la prima volta a Vicenzaoro Stephen Webster, il notissimo designer inglese e spesso definito “rock star” nel settore, che ha portato una ventata di giovinezza e subbuglio nel mondo della gioielleria britannica.

La sua lunga storia nel mondo dei gioielli parte da un corso per aspiranti orafi nel Kent e arriva alle star del jet- set internazionale. Oggi sono suoi affezionati clienti artisti del calibro di Kate Moss, Jay-Z, Johnny Depp e Cameron Diaz, solo per citarne alcuni e senza dimenticare Madonna per la quale ha progettato più di un anello.

“Un grandissimo artista del gioiello – afferma Federica Frosini – che ha rivoluzionato un’estetica e un modo di parlare alle donne con un gioiello mai convenzionale, divertente, estroso, deciso, onirico. Un linguaggio che ha sfidato, con successo, un codice creativo che vedeva il gioiello ancorato a equilibri classici, ma che Stephen Webster ha saputo stravolgere con eleganza e fermezza”.

Sulle nuove tendenze del mercato non può mancare, infine, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione vicentina: la presentazione della pubblicazione del TrendBook 2021+ in occasione del seminario di TRENDVISION Jewellery + Forecasting, il primo osservatorio indipendente nel mondo specializzato nella previsione delle tendenze del gioiello e delle attitudini dei consumatori guidato da Paola De Luca, analista dello scenario internazionale del lusso.