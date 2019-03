IEG – Da domani arriva la primavera in Fiera, con Abilmente

Da domani fino a domenica 24 marzo arriva nel quartiere fieristico di Vicenza Abilmente Primavera, la manifestazione di Italian Exhibition Group SpA dedicata a tutte le community creative italiane Vicenza, 20 marzo 2019 – Comincia domani Abilmente Primavera, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group SpA (IEG) dedicata alle community creative italiane e agli appassionati di Do It Yourself, nel quartiere fieristico IEG di Vicenza fino a domenica 24 marzo. Abilmente è un’esperienza a 360° dedicata a tutti i creativi che cercano ispirazione e nuove idee in una contaminazione di stili, tecniche e ispirazioni. Saranno due i padiglioni dedicati alle passioni creative che accoglieranno i visitatori durante la quattro giorni di manifestazione: la Hall 7 ospiterà la Fabbrica dei Sogni, mentre la Hall 1 l’area Ricordati di Me.

Dopo il successo registrato in autunno da “Cucito su di te – Dressmaking LAB”, il primo format a riunire in un evento ricco e coinvolgente alcune tra le più seguite crafter italiane della moda handmade, ecco la novità a misura di bambino. “Cucito su di te – Kids Edition” prenderà forma grazie ad alcune delle migliori creative del taglia-e-cuci, pronte a svelare – anche a chi non ha troppa confidenza con ago e filo – tutti i trucchi per personalizzare il guardaroba dei più piccoli con creazioni uniche su misura, passando dagli abiti ai giocattoli di stoffa al corredo tessile per la cameretta dei sogni. Il primo spazio laboratorio interamente dedicato alla moda e al cucito handmade e sostenibile per i più piccoli nasce grazie alla collaborazione con la designer Gaia Segattini – punto di riferimento in Italia per la creatività femminile – che ha selezionato le crafter invitate ad Abilmente Primavera e sul palcoscenico dell’area con veloci e semplici tutorial.

Ad Abilmente Primavera batterà un cuore verde. Novità assoluta dell’edizione primaverile 2019 è Verdementa, il giardino delle idee, nuovo format dedicato alle tante idee innovative nel campo del flower e garden design. Diversi i professionisti del settore che hanno scelto la Festa della creatività di IEG per presentare le loro creazioni artigianali ed essere i protagonisti – tutti i giorni – di un’area live appositamente pensata perché possano ispirare i visitatori attraverso tutorial e dimostrazioni.

Le ultime tendenze della manualità creativa per la prossima stagione saranno le protagoniste della Via delle Idee, confermata anche nell’edizione primaverile di Abilmente. Ospitata nella Fabbrica dei Sogni (Hall 7), La Via delle Idee è un luogo interattivo e di condivisione, dove le crafter che nella quattro giorni di manifestazione si riverseranno nei corridoi della fiera vicentina potranno vivere la loro passione a 360°, confrontandosi con alcune delle più importanti artiste della manualità creativa. Oltre a tecniche già diffuse come patchwork, cucito creativo, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto e calligrafia, anche le più attuali declinazioni dello scrapbooking, per fermare i ricordi con parole, immagini e piccoli frammenti di vita fatto spesso con materiali di recupero, l’originale papercutting – l’arte di intagliare la carta per realizzare oggetti unici – e la legatoria artigianale artistica e di recupero, declinata in diverse modalità per personalizzare agende, quaderni, diari di viaggio o per creare versioni uniche di oggetti quotidiani come le graffette da ufficio.

Abilmente Primavera pensa anche alle mamme appassionate di Do It Yourself e inaugura l’area BebuùLab, nata dalla collaborazione con Bebuù, il primo marketplace italiano dedicato alla mamma e al bambino, in cui vendere e comprare creazioni handmade. Qui le mamme potranno trovare professioniste del settore e tante creative pronte a dare loro – attraverso un ricco programma di workshop – consigli utili pensati non solo per apprendere nuove tecniche, ma anche per fare del proprio hobby un lavoro: dal cucito creativo a nozioni di web marketing per aprire il proprio shop e imparare a promuoversi online; dalla tecnica del freemotion al corso di fiscalità per hobbisti. Nell’area, inoltre, le mamme avranno la possibilità di lasciare i propri bambini per qualche ora a giocare e divertirsi in tutta sicurezza.

Ad Abilmente Primavera sarà possibile ammirare i benefici di quilting e patchwork con la mostra “StorytellingQuilt”, racconto collettivo di Marta Anzolla frutto di un progetto durato 6 mesi che ha visto coinvolti alcuni negozi e aziende del settore tessile di tutta Italia. I partecipanti al progetto sono stati guidati da Marta nel racconto di sé attraverso la stoffa, che è diventata tramite per esprimere le proprie emozioni. Il pubblico di Abilmente ha già potuto vedere esposti 17 dei quilt prodotti ad Abilmente Roma lo scorso autunno, e ora ad Abilmente Primavera troverà altre 15 nuove magnifiche creazioni tutte da scoprire.

La Hall 7 – La Fabbrica dei Sogni – ospiterà l’Associazione Sul Filo dell’Arte e il suo Knit Café dal nome evocativo “A me gli occhi”, dove gli appassionati potranno imparare a creare, ferri e uncinetti alla mano, un particolare del viso importante per comunicare le nostre emozioni: gli occhi, lo specchio dell’anima. Patchwork e quilt saranno protagonisti all’interno dello Spazio Associazioni Patchwork, dove saranno presenti l’Associazione Nazionale Quilt Italia e le cinque Associazioni Venete più rappresentative del mondo del Patchwork: Associazione Ad Maiora (Verona), Casa Patchwork & Quilting (Bassano del Grappa), Dodi Quilt (Vicenza), Passione Patchwork (Padova) e Patchwork Idea (Treviso), che esporranno loro creazioni e terranno corsi e dimostrazioni a tema primaverile. La Hall 1 ospiterà ASI – Associazione Scrappers Italia – con uno spazio dedicato ai più piccoli e un ricco programma di corsi e attività per avvicinarli allo scrapbooking. L’associazione presenterà anche l’installazione di Emanuela Margonari “La semina di EMA“, realizzata in collaborazione con l’Associazione Arte dell’Assurdo (Mantova) e l’azienda agricola Corte d’Attila Caseificio Bonfante di Nosedole di Roncoferraro (Mantova). L’opera, costituita da piccoli gomitoli di fettuccia colorata e da spaventapasseri creati da ospiti di case di riposo e ragazzi diversamente abili con materiali di riciclo, simboleggia la rinascita degli elementi. Anche per il 2019 la Festa della creatività targata IEG conferma la formula vincente dei tre appuntamenti annuali: oltre ad Abilmente Primavera ormai alle porte (21 – 24 marzo 2019) e Abilmente Autunno (17 – 20 ottobre 2019), entrambe nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, anche Abilmente Roma (26 – 29 settembre 2019) che richiama in Fiera Roma gli appassionati e i curiosi del Centro – Sud Italia.