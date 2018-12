IEG – Con Abilmente Primavera una ventata di novità

Abilmente Primavera, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group Spa (IEG), arriverà puntuale nel quartiere fieristico di Vicenza dal 21 al 24 marzo 2019 per offrire un’esperienza a 360° a tutti i creativi che cercano ispirazione e nuove idee. I crafter, infatti, lo sanno: la primavera porta sempre con sé una ventata di novità e per scoprirle in anteprima c’è Abilmente, la grande manifestazione italiana dedicata alla manualità creativa che aprirà il 2019 con una grande novità a misura di bambino. Dopo il successo registrato in autunno dal primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda handmade e sostenibile “Cucito su di te – Dressmaking LAB”, Abilmente Primavera presenta per la prima volta “Cucito su di te – KIDS”, con le migliori creative pronte a svelare, anche a chi non ha troppa confidenza con ago e filo, tutti i trucchi per personalizzare il guardaroba dei più piccoli con creazioni uniche su misura, realizzare giocattoli di stoffa e confezionare il corredo tessile per la cameretta dei sogni.

Patchwork, cucito creativo, moda fai da te, scrapbooking, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, cake design, garden design, calligrafia, home decor sono solo alcune delle innumerevoli tecniche che Abilmente mette in mostra coinvolgendo le creative, blogger, youtuber e crafter più seguite dalle community italiane, in un entusiasmante mix creativo che continua ad affascinare migliaia di visitatori: un programma ricchissimo di dimostrazioni live, workshop e tutorial, affiancato da un’offerta tra le più complete di materiali, attrezzi e supporti utili a dare letteralmente forma alla fantasia sviluppando la propria manualità.

Mostre di arte tessile, aree d’ispirazione e momenti di incontro completano il mondo di Abilmente, un’esperienza di condivisione e scambio all’insegna della libertà creativa checonferma anche nel 2019 la formula vincente dei tre appuntamenti annuali: oltre ad Abilmente Primavera (21-24 marzo 2019) e Abilmente Autunno (17-20 ottobre 2019), entrambe nel quartiere fieristico di Vicenza, anche Abilmente Roma (26-29 settembre 2019) che richiama in Fiera Roma gli appassionati e i curiosi del Centro – Sud Italia.