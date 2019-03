IEG – Con Abilmente Primavera torna la voglia di creatività

BEBUÙLAB

Abilmente Primavera pensa anche alle mamme appassionate di Do It Yourself e inaugura l’area BebuùLab, nata dalla collaborazione con Bebuù, il primo marketplace italiano dedicato alla mamma e al bambino, in cui vendere e comprare creazioni handmade.

Qui le mamme potranno trovare professioniste del settore e tante creative pronte a dare loro – attraverso un ricco programma di workshop – consigli utili pensati non solo per apprendere nuove tecniche, ma anche per fare del proprio hobby un lavoro: dal cucito creativo a nozioni di web marketing per aprire il proprio shop e imparare a promuoversi online; dalla tecnica del freemotion al corso di fiscalit per hobbisti. Nell’area, inoltre, le mamme avranno la possibilità di lasciare i propri bambini per qualche ora a giocare e divertirsi in tutta sicurezza.

LA VIA DELLE IDEE

Le ultime tendenze della manualità creativa per la prossima stagione saranno le protagoniste della Via delle Idee, confermata anche nell’edizione primaverile di Abilmente. Ospitata nella Fabbrica dei Sogni (Hall 7), La Via delle Idee è un luogo interattivo e di condivisione, dove le crafter che nella quattro giorni di manifestazione si riverseranno nei corridoi della fiera vicentina potranno vivere la loro passione a 360°, confrontandosi con alcune delle più importanti artiste della manualità creativa.

Oltre a tecniche già diffuse come patchwork, cucito creativo, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto e calligrafia, anche le più attuali declinazioni dello scrapbooking, per fermare i ricordi con parole, immagini e piccoli frammenti di vita fatto spesso con materiali di recupero, l’originale papercutting – l’arte di intagliare la carta per realizzare oggetti unici – e la legatoria artigianale artistica e di recupero, declinata in diverse modalità per personalizzare agende, quaderni, diari di viaggio o per creare versioni uniche di oggetti quotidiani come le graffette da ufficio.

Fin dalla sua prima edizione, Abilmente offre un mix creativo che completa la panoramica sulle più particolari tecniche della manualità creativa con mostre di arte tessile e un ricco programma di corsi e dimostrazioni live.

Anche per il 2019 la Festa della creatività targata IEG conferma la formula vincente dei tre appuntamenti annuali: oltre ad Abilmente Primavera ormai alle porte (21 – 24 marzo 2019) e Abilmente Autunno (17 – 20 ottobre 2019), entrambe nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, anche Abilmente Roma (26 – 29 settembre 2019) che richiama in Fiera Roma gli appassionati e i curiosi del Centro – Sud Italia.