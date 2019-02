IEG – Chiuso Pescare Show, evento di riferimento per il settore

Si sono spenti ieri i riflettori sulla ventesima edizione di PESCARE SHOW, il Salone internazionale dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). La manifestazione targata IEG ha visto – durante la tre giorni di fiera – il quartiere fieristico IEG di Vicenza affollato dagli appassionati di tutte le tecniche e specialità alieutiche.

Nonostante il periodo non facile per il mercato, PESCARE SHOW si conferma l’indiscusso appuntamento di riferimento non solo per i fan della pesca sportiva, ma anche per gli importatori, i produttori e i distributori che, anno dopo anno, hanno indicato il Salone di Italian Exhibition Group come evento clou nel nostro Paese.

Si registra, per quanto riguarda gli espositori – provenienti dall’Italia e da altri 16 paesi – un primo dato emblematico: rispetto alla precedente edizione della manifestazione, i brand che hanno deciso di sfruttare la vetrina del Salone internazionale dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto sono aumentati del 16%. Tra questi anche grandi nomi come Daiwa, Shimano e Trabucco per la pesca, Furuno, Garmin, Honda Europe e Suzuki per la nautica. Elevata la presenza di buyer, arrivati a Vicenza per l’occasione da 12 paesi.

Alta la soddisfazione tra i visitatori che hanno potuto scoprire nella Hall 7 tutte le ultime novità – portate in fiera dalle aziende leader del settore – per specialità come lo spinning, la pesca al colpo, la pesca tradizionale, il big game ed il surf casting, e acquistarle poi in un affollatissimoPescare Shop (Hall 1 e Hall 2).

Non solo aree shopping caratterizzate da un’offerta sempre maggiore: PESCARE SHOW si è distinto anche quest’anno per il ricchissimo programma di dimostrazioni, momenti di confronto ed eventi esperienziali in calendario. Da segnalare come nella Hall 7 la Fishing Arena – area dedicata a conferenze e presentazioni – abbia registrato sempre il tutto esaurito. Gli amanti della pesca si sono potuti immergere totalmente nelle prove di lancio loro riservate nelle due Casting Pool del Fly Fishing World (Hall 6), o cimentarsi nell’apprendimento di nuove tecniche di pesca sportiva con i Pro Staff della Fishing League Worldwide (FLW).

Grande interesse ha suscitato, nella Hall 4, il Boating Show: nell’area interamente dedicata alla nautica – ampliata e rinnovata per l’edizione 2019 – numerosi i visitatori che hanno ammirato alcuni degli ultimi gioielli nautici, i motori di ultima generazione, le dotazioni elettroniche più avanzate, oltre a mezzi completamente equipaggiati per la pesca in mare e in acqua dolce.

Forte di un successo costante negli anni, PESCARE SHOW dà appuntamento ad appassionati ed espositori per la ventunesima edizione della manifestazione, dal 22 al 24 febbraio 2020 nel quartiere fieristico IEG di Vicenza.