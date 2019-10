IEG – Arriva “Vintage”: a Vicenzaoro orologi e gioielli d’epoca

Un esclusivo appuntamento sulla scena fieristica nazionale ed estera, con le creazioni leggendarie e gli esemplari introvabili della storia dell’orologio e del gioiello e i più autorevoli protagonisti del settore. Italian Exhibition Group (IEG) lancia VO VINTAGE interamente dedicato al segmento del collezionismo con pezzi unici e rarità tra le più ricercate del mondo dell’orologeria e della gioielleria d’epoca.

Durante Vicenzaoro January 2020, nel quartiere fieristico vicentino, VO VINTAGE – da sabato 18 a lunedì 20 gennaio – affiancherà all’inedito format espositivo un programma animato dagli esperti più apprezzati e noti del panorama internazionale. Il pubblico di operatori e appassionati potrà osservare dal vivo i maestri orologiai di Verga Vintage mentre revisioneranno prestigiosi orologi d’epoca e incontrare i protagonisti della storia dei segnatempo quali – per citarne uno – Sandro Fratini, che con la sua leggendaria collezione di 2mila orologi per un valore stimato di 1 miliardo di euro è da decenni il più grande collezionista al mondo.

C’è nella progettazione di VO VINTAGE tuttol’expertise di IEG che con la sua Jewellery Agenda presidia in Italia gli eventi top del settore orafo-gioielliero a partire dalle due edizioni di Vicenzaoro, punto di riferimento europeo con migliaia di operatori da 120 paesi e un trend di crescita costante delle presenze internazionali.

A VO VINTAGE, una kermesse che sin dal suo esordio si propone come rappresentativa di tutte le “anime” dell’orologeria, ci saranno anche le principali istituzioni del settore contemporaneo come Assorologi, che da anni lotta sui temi dell’intellectual property contro la contraffazione e il commercio dei “falsi”; la prestigiosa AHCI – Académie Horlogère des Créateurs Indépendants che raggruppa i più grandi maestri orologiai indipendenti di tutto il mondo; Orologi & Passioni il principale forum di appassionati in Italia.

A garanzia della privacy e sicurezza di espositori e visitatori, VO VINTAGE prenderà vita nel foyer del primo piano del quartiere fieristico vicentino, in un contesto esclusivo e riservato all’interno di VICENZAORO January 2020.

Con VO VINTAGE, IEG punta su un segmento in espansione per ampliare le opportunità di business dei suoi clienti, integrando con l’orologeria e la gioielleria d’epoca la filiera del settore orafo compiutamente rappresentata dalle communities di Vicenzaoro: uno scenario espositivo e contenutistico unico nel suo genere.