IEG – Ad Abilmente il contributo della manualità contro lo spreco

È davvero semplice dare nuova vita agli oggetti che abbiamo in casa e contribuire in modo concreto alla lotta agli sprechi. Italian Exhibition Group SpA (IEG) dedica a chi vuole avvicinarsi a decine di tecniche basate sul pensiero “zero waste” e imparare, tra le altre, l’arte del riciclo creativo, Abilmente, il Salone delle Idee Creative, che torna con il doppio appuntamento autunnale: dal 26 al 29 settembre 2019 in Fiera di Roma con Abilmente Roma e dal 17 al 20 ottobre 2019 nel quartiere fieristico IEG di Vicenza con Abilmente Vicenza. La manifestazione targata IEG, da anni scelta come luogo di ritrovo, confronto e apprendimento dalle community italiane del Do It Yourself, permetterà ai visitatori di immergersi a 360° all’interno della propria passione, in un mondo fatto di creatività a tutto tondo, corsi di manualità creativa e workshop esperienziali.

LA TENDENZA CREATIVA DELL’UPCYCLING RECYCLING

Ricorrere al riciclo e riuso creativo è facile, divertente e alla portata di tutti: bastano infatti un pizzico di fantasia e manualità. Ispirati all’economia circolare che prevede il riutilizzo delle risorse riducendo o eliminando la quantità di scarto e di rifiuti, sempre più persone praticano il riciclo e il riuso – Upcycling e Recycling – dando una nuova funzione o un diverso utilizzo a oggetti già esistenti. Fare upcycling recycling permette di ottenere benefici per l’ambiente e per sé stessi che da sempre Abilmente racconta: consente non soltanto di risparmiare, ma – ad esempio – di limitare l’accumulo di oggetti inutili, contribuendo a mantenere gli ambienti di casa liberi dal superfluo e, grazie ad attività creative che possiamo definire “svuota pensieri”, di aumentare l’autostima e abbassare i livelli di stress.

AUTUNNO INVERNO 2019-20: AD ABILMENTE PAPERCUTTING E LEGATORIA DI RECUPERO

Siamo abituati a rovistare tra le cose della nonna e girare i mercatini in cerca di pezzi unici da riutilizzare, ma la capacità di vedere il potenziale degli oggetti in disuso cui dare nuova vita può essere una vera e propria arte. Nel campo del design spopolano in particolare due tecniche emblema dell’upcycling recycling con le quali recuperare oggetti e materiali che la creatività trasforma in qualcosa di nuovo e sostenibile: il papercutting e la legatoria di recupero.

Non solo papercutting e legatoria. Sono molte le tecniche che Abilmente mette in mostra coinvolgendo le creative, blogger, youtuber e crafter più seguite dalle community italiane: patchwork, cucito creativo, moda fai da te, scrapbooking, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, cake design, garden design, calligrafia, home decor, in un entusiasmante mix creativo che continua ad affascinare migliaia di visitatori. Il Salone delle idee creative targato IEG torna con due appuntamenti autunnali: Abilmente Roma (26 – 29 settembre 2019) che richiama in Fiera di Roma gli appassionati e i curiosi del Centro – Sud Italia e Abilmente Vicenza (17 – 20 ottobre 2019), nel quartiere fieristico IEG di Vicenza.