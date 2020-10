IEG, ad Abilmente arriva “Cucito su di te”

Dopo il grande successo registrato nelle ultime tre edizioni, Abilmente -il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group – torna dal 14 al 18 ottobre nel Quartiere fieristico di Vicenza con Cucito su di te – Dressmaking Lab. Un’area iconica della manifestazione, un appuntamento atteso dalle appassionate di moda handmade per entrare in contatto con i brand emergenti e le giovani imprenditrici della Slow Fashion tra creazioni uniche, tecniche originali e nuove tendenze.

Lo spazio laboratorio collocato nel cuore della Hall 7 ospita una nuova generazione di imprenditrici digitali che sta dando nuova linfa al fashion Made in Italy, sostenendo la realizzazione di abiti fatti a mano e su misura, l’acquisto consapevole e il consumo etico e sostenibile. Seguire la filosofia dello Slow Fashion, in piena sicurezza, è alla portata di tutti grazie ai corsi e ai workshop prenotabili solo online sul sito www.abilmente.org.

«Le piccole imprenditrici presenti in fiera hanno importato un tono di voce personale sui social network” – afferma la madrina diCucito su di te – Dressmaking Lab Gaia Segattini, fashion designer e blogger tra le più note in Italia (@vendettauncinetta), sottolineando l’importanza del rapporto fra artigianato e digitale per la moda creativa e sostenibile. “Tutti gli strumenti digitali sono stati utilizzati dal giorno uno per comunicare la propria attività, sia tramite il racconto del processo produttivo sia tramite la dimostrazione pratica dei corsi e della spiegazione di ciò che accade dietro le quinte”.

Tra gli sponsor dell’area, Stof fabrics, Texitalia, Gütermann, Merceria mia e Prym.

Anche nell’edizione 2020 di Abilmente, che festeggia i 15 anni riunendo nuovamente in fiera le community creative italiane, le appassionate di cucito hanno l’occasione di conoscere nuove imprenditrici che portano tutta la loro energia contribuendo in modo originale alla produzione di capi d’abbigliamento nel rispetto delle persone, dell’ambiente e degli animali. Studio kòmodo di Valeria Greggio, tra ecosostenibilità, artigianato e comfort, ricava un mood fuori dal tempo; Messieurs Animaux di Agnese e Luca parte dai ricordi delle persone trasformando materiali di recupero in pupazzi colorati; Reborn in Italy, nata nel 2018, abbraccia temi importanti quali ambiente, bellezza e Persona Socialmente Esclusa, avvolgendo le persone con gli abiti firmati dalle sarte.

Tornano in fiera alcune delle protagoniste degli anni precedenti come Cristina Into W. di Cristina Pedrocco, progetto dallo stile pulito e minimale che prende ispirazione dai grandi stilisti giapponesi, Sasha Werner di Secondo Piano, che racconta la bellezza dello slow fashion per staccare dallo stress della routine quotidiana, Martina Coller di Tulip, che unisce la passione del viaggio con quella del cucito imprimendo i ricordi in abiti, borse e accessori. E ancora i tessuti biologici per gli abiti su misura firmati Nojolia di Geyer Janne, i punti fatti a mano, l’anima e sorrisi come ingredienti della moda di Michela Cotugno e Gloria Tedesco, in arte Filotrama. Ospite speciale di questa edizione autunnale di Abilmente è Selene Verdoglia di Un punto alla volta: seguita da migliaia di follower nel suo canale YouTube, insegna come riutilizzare tessuti dando loro nuova vita e fa prendere coscienza di ciò che si acquista e si indossa.