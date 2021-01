IEG – Abilmente torna a maggio, dal vivo, con la creatività

Come la primavera, la creatività è fantasia e colore, risveglio, esuberanza e trasformazione. Per le community di crafter e amanti delle arti del fai da te, primavera è anche primo ritrovo in fiera con Abilmente, il Salone delle Idee Creative firmato Italian Exhibition Group, che nel 2021 torna presso il quartiere fieristico IEG di Vicenza nelle date inedite fissate dal 27 al 30 maggio.

Manifestazione leader su territorio nazionale e osservatorio privilegiato per l’universo e le tendenze Do It Yourself, grazie a un format basato sul coinvolgimento e la condivisione con un’offerta unica di corsi, materiali e ispirazioni per dare forma a idee e fantasie, Abilmente apre la stagione creativa del calendario fieristico di IEG del 2021 dal vivo e in tutta sicurezza dopo l’esperienza del ritorno live conclusa con successo lo scorso ottobre nell’unica edizione dell’evento nel 2020.

IEG porta a maggio il tradizionale appuntamento di marzo del Salone delle Idee Creative con la volontà di assicurare a un pubblico appassionato, fedele e curioso – attivo e protagonista anche nelle numerose iniziative digital promosse sui canali social della manifestazione – l’alto grado esperienziale del Salone, stabilendosi su un orizzonte che consente di mantenere la consueta impostazione del calendario degli eventi annuali della kermesse, per il 2021 fissato anche nelle edizioni autunnali di Roma (23-26 settembre) e – di nuovo – di Vicenza, dal 14 al 17 ottobre.