IEG – Abilmente, ecco tutto il programma

Mancano due giorni all’apertura dell’edizione 2019 di Abilmente Primavera, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group SpA (IEG) dedicata a tutte le crafter e appassionate di manualità creativa che si terrà da giovedì 21 a domenica 24 marzo nel quartiere fieristico di Vicenza.

Con un ricco programma di live show, dimostrazioni e corsi, Abilmente Primavera si dimostra un’occasione unica per vivere un’esperienza a 360° nel mondo del Do It Yourself. I visitatori che affolleranno la Hall 7 – La Fabbrica dei Sogni e la Hall 1 – Ricordami di Me del quartiere fieristico berico potranno mettersi alla prova in prima persona e realizzare, ad esempio, capi, accessori e corredi handmade per i più piccoli con le creative di “Cucito su di Te – Kids Edition” – novità di questa edizione – o imparare come fare ghirlande pasquali nell’area Verdementa, il cuore verde di Abilmente dedicato al flower e garden design.

Inoltre nell’area BebuùLab (Hall 7) tanti corsi pensate per bambini, mamme e professioniste. I più piccoli potranno ad esempio esercitarsi nella realizzazione di pom pon e acchiappasogni, mentre le mamme potranno sbizzarrirsi nel confezionare shopper, tovagliette per la colazione, segnaposti e tanto altro. Per le professioniste del settore invece sono pensati dei corsi più specifici focalizzati sull’utilizzo dei social per imparare a promuoversi online e su temi legati alla fiscalità per hobbisti.

Le crafter della “Via delle idee” attendono gli appassionati con le ultime tendenze per la prossima stagione come il papercutting – l’arte di intagliare la carta per realizzare oggetti unici – o la legatoria artigianale artistica e di recupero.

Tutto il programma aggiornato su www.abilmente.org.

Anche per il 2019 la Festa della creatività targata IEG conferma la formula vincente dei tre appuntamenti annuali: oltre ad Abilmente Primavera ormai alle porte(21 – 24 marzo 2019) e Abilmente Autunno (17 – 20 ottobre 2019), entrambe nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, anche Abilmente Roma (26 – 29 settembre 2019) che richiama in Fiera Roma gli appassionati e i curiosi del Centro – Sud Italia.