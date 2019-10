IEG – Abilmente, al via domani la fiera della creatività

Ultime ore di attesa per chi ha fame di creatività. Abilmente Vicenza, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group SpA (IEG), è pronto ad accogliere gli appassionati del Do It Yourself nel Quartiere Fieristico IEG di Vicenza da domani, giovedì 17, fino a domenica 20 ottobre. Una quattro giorni attesa e imperdibile, un appuntamento fisso nel calendario delle community creative italiane, ma non solo. L’eco si espande oltreconfine, con gruppi di crafter in viaggio verso il capoluogo berico anche da Spagna, Slovenia e Croazia.

Con oltre 1000 corsi, attività esperienziali e un assortimento impareggiabile di prodotti distribuiti dagli espositori specializzati in quattro padiglioni, Abilmente Vicenza si configura come l’appuntamento più completo e coinvolgente per gli amanti del fai-da-te in Italia.

Tante le tecniche presenti in fiera: patchwork, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto e calligrafia, fino ad arrivare al papercutting, alla legatoria artigianale di recupero, all’ecoprinting e al cucito creativo con materiali di scarto, per una manifestazione che si amplia con nuove aree e si arricchisce della presenza delle protagoniste più seguite e amate della creatività Made in Italy.

Fra tutte spicca Barbara Gulienetti, il volto per eccellenza del Do It Yourself che gli appassionati hanno iniziato a conoscere e apprezzare nel 2005 con il famoso programma televisivo Paint Your Life. La conduttrice e blogger romana partecipa per la prima volta ad Abilmente Vicenza con “Come fare con Barbara” (Hall 6), uno spazio work in progress di dimostrazioni live, per lavorare al suo fianco e imparare nuove tecniche per arredare casa o ridare vita a vecchi oggetti e materiali. Due gli appuntamenti con la creativa nella giornata d’apertura, dedicati alla decorazione della parete con rullo (ore 11.00) e alla creazione di un organizer per la scrivania partendo da lattine e un piatto di legno (ore 15.30).

Torna a grande richiesta “Cucito su di te” (Hall 7), lo spazio laboratorio interamente dedicato alla moda handmade e sostenibile organizzato in collaborazione con Gaia Segattini, l’apripista social della creatività italiana al femminile con il suo blog @vendettauncinetta. Dopo il successo di pubblico registrato nelle ultime due edizioni, l’area ripropone una decina di giovani artiste del taglia-e-cuci pronte a svelare, anche a chi con ago e filo non ha troppa confidenza, tutti i segreti per personalizzare e arricchire il proprio guardaroba con creazioni uniche e su misura. Tante le dimostrazioni che si tengono ogni 30 minuti, dalle 11.00 alle 18.00 nell’area Live dedicata: si parte con “Blusa chic con volant” (ore 11.00) di Martina Cammareri – Ladulsatina, al debutto nel Salone delle Idee Creative.

Dalla collaborazione con Giuliana Ricama nasce la novità #INSTAEMBROIDERY (Hall 2) che coinvolge sette giovani artiste del ricamo diventate vere e proprie influencer grazie ad Instagram: Federica Manente di @the.venice.stitch, Bianca Sannolo in arte @biancahodselle, Jelena Saveljeva di @jelena.fashionembroidery, Patrizia Silingardi (@patrizia_silingardi_), Chiara e Pola di @parlamidilana, Elena Ciarrocchi di @ecci.goldwork e Maria Francesca Broggini di @mfb_embroidery. Affiancate da giovani ricamatrici straniere, la portoghese Euridice Conceicao (@fazmaisdomesmo) e la polacca Kaja Naniewymiar (@naniewymiar_embroidery), espongono in fiera i propri lavori e guidano le appassionate alla scoperta dei segreti delle Arti di Filo.

24 creative animano attraverso i tanti corsi e workshop esperienziali la Via delle Idee, area cult della manifestazione di IEG (Hall 6) in cui scoprire le ultime tendenze creative e perdersi totalmente nella propria passione.

La creatività è prima di tutto una forma d’arte e molte saranno anche le mostre. Da segnalare, tra le altre, nella Hall 7 “POP SUPPER SHOW”, il progetto di DAMSS – acronimo di Daniela Arnoldi e Marco Sarzi-Sartori – che celebra il 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci con diverse reinterpretazioni in chiave Fiber Art de il Cenacolo. Nella Hall 6 invece si celebra il quarantennale del Sito Unesco di arte rupestre di Valle Camonica con “Per filo e per segno. La lana racconta le incisioni rupestri della Valle Camonica”: promosso dalla Comunità Montana-Distretto Culturale di Valle Camonica e dal Sito Unesco con la prestigiosa collaborazione dello Studio Giuliano&Giusy Marelli di Milano, in questo progetto le figure ancestrali preistoriche di oranti, labirinti e rose camune diventano attuali, come moderni tattoo che prendono vita in una esclusiva capsule collection.

INFORMAZIONI UTILI: Abilmente Vicenza è in programma da giovedì 17 a domenica 20 ottobre 2019 nel Quartiere Fieristico IEG di Vicenza, Via dell’Oreficeria 16, Vicenza. Orari: dalle 09.30 alle 19.00. Biglietto intero acquistabile in cassa € 12,00. Biglietto online, ridotto con cartolina promozionale, ridotto con Carta Famila ed Emisfero e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65 € 10,00. Biglietto per più giorni (2) € 17,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e un accompagnatore per ogni disabile. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse. Ogni giorno è previsto il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT dalla Stazione Centrale di Vicenza alla Fiera. Orari: ogni 20 minuti dalle 8.00 alle 19.30, con orario continuato (fermate a richiesta lungo il percorso).