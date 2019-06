IEG – A Vicenzaoro Settembre torna T.Evolution

VA Vicenzaoro Settembre, il Salone europeo dedicato all’Oreficeria e alla Gioielleria internazionali, organizzato da IEG – Italian Exhibition Group e in programma a Vicenza dal 7 all’11 settembre 2019, torna per il secondo anno T.Evolution, l’anima tecnologica e innovativa dell’esposizione. Focalizzata sulle tecnologie e sulle metodologie digitali sempre più al centro dei processi di creazione del gioiello, la mostra si svilupperà quest’anno in maniera ancora più visibile e potenziata.

“Figlio” di T.Gold, l’appuntamento più atteso al mondo con i macchinari, la tecnologia e l’innovazione per le industrie del settore, calendarizzato ogni anno nell’edizione di Vicenzaoro January, T.Evolution sarà rivolto sia ai laboratori orafi sia alle gioiellerie/retailers che intendono offrire un primo servizio alla propria clientela (strumenti di analisi, stampanti 3D e simili, ecc.).

L’area espositiva sarà ospitata in una sezione creata ad hoc all’interno della manifestazione vicentina (Hall 2.2), in mostra aziende con sede nei principali distretti italiani (Vicenza, Valenza, Arezzo, Napoli).

Quattro le aree merceologiche a ricoprire tutti gli ambiti produttivi della filiera: la stampa 3D, gli utensili da laboratorio orafo, le lavorazioni a banco e infine i servizi e i prodotti orientati all’ingegnerizzazione del gioiello.

Mostra ma non solo. A T.Evolution anche un intenso programma di workshop e seminari tecnici con i più accreditati esperti, con CPV- Centro Produttività Veneto in qualità di Partner tecnico e altri due importanti partner, AFEMO, l’Associazione nazionale che raggruppa i maggiori produttori di macchinari e tecnologie per l‘oreficeria e Federpreziosi, la Federazione Nazionale delle Imprese del settore.

Con T.Evolution Vicenzaoro dà spazio alla punta più avanzata dell’innovazione del comparto e asseconda la grandissima richiesta degli espositori e operatori di dare continuità durante l’anno ai macchinari e alle tecnologie: in termini prevalentemente industriali, con l’appuntamento di gennaio, e con una focalizzazione sui laboratori orafi e le gioiellerie nell’edizione settembrina.

All’interno di T.Evolution September 2019 esporranno aziende leader per dinamismo e innovazione.

Tra queste:

Sisma, riferimento mondiale per la progettazione e produzione di macchinari specializzati nella produzione automatica di catene orafe, nella marcatura, saldatura, taglio, incisione e nella manifattura additiva.

Soluzioni d’alta tecnologia dalle stampanti 3D ai software e materiali per il settore della gioielleria e accessori moda arriveranno da DWS, come ad esempio il brevetto per la stampa 3D di cluster per fusione a cera persa in alta risoluzione per un innovativo flusso di lavoro completamente digitale.

FOV BY Legor presenterà una selezione di prodotti rivolti alla modellazione, microfusione o fusione a cera, alla deformazione meccanica dei laminati o dei profili in metallo con attrezzature prevalentemente manuali, alle lavorazioni a banco e alla finitura manuale o meccanica.

La Kalman Hafner Digital Solutions, azienda tedesca proveniente dal distretto di Pforzheim, presenterà la sua ultima creazione: la Precision Legend 1.0, una stampante 3D LCD con uno speciale software appositamente concepito per l’industria della gioielleria.

Presente anche OBE Italia, del Gruppo tedesco OBE Gmbh (fra i leader mondiali nella produzione di componentistica di precisione per il settore dell’occhiale) che ha ampliato il proprio raggio d’azione anche ad altri comparti quali la gioielleria e l’or