IEG – A Vicenzaoro September è tempo di The Watch Room

Una sezione interamente dedicata al mondo dell’orologeria e all’affascinante strumento di misurazione del tempo ancora più ampia e ricercata nella qualità e nella selezione dei brand: si presenta così il progetto ‘The Watch Room’ in programma nell’edizione settembrina di Vicenzaoro, organizzata da Italian Exhibition Group a Vicenza dal 7 al 11 settembre 2019.

A conferma del sempre maggiore consolidamento dell’area e dell’attesa che cresce intorno ad essa, quest’anno The Watch Room verrà collocata in una posizione di primo piano, elegante e funzionale, lungo il colonnato centrale della community LOOK (dedicato al gioiello fashion).

Una capsule di attenta selezione ma anche grandissima varietà in 12 brand per dare agli operatori di Vicenzaoro una preview delle ultime collezioni e delle anteprime, nel momento più importante dell’anno, in vista degli acquisti della clientela finale per le festività natalizie.

Dagli stili dell’eleganza classica dei segnatempo da uomo, al minimalismo nordeuropeo passando per i modelli del mondo militare e ai colori e alle personalizzazioni uniche. E ancora dai movimenti automatici di manifattura svizzera, tedesca e giapponese ai movimenti al quarzo con quadranti innovativi di design italiano, californiano e nordeuropeo.

Tra gli espositori dell’area saranno presenti diversi brand, ognuno con caratteristiche proprie.

Attesissima new entry è Corum, brand storico dello swiss made, dell’alto di gamma e da sempre innovatore nell’introduzione di nuove forme per i quadranti e tra i primi al mondo ad aggiungere indicazioni sullo stato delle maree alle funzioni di orologio.

Non mancheranno i modelli di Luminox, brand californiano, tra i più noti nel segmento di successo degli orologi militari da uomo con particolari caratteristiche di resistenza e luminosità per la lettura notturna.

Di matrice militare anche Victorinox, il noto marchio del coltellino multiuso svizzero che presenta a Vicenzaoro le sue collezioni di segnatempi.

Eleganza e qualità sono la cifra distintiva di Junghans, orologio di manifattura tedesca con più di 150 anni di storia che ha fatto dello stile intramontabile così come dell’affidabilità i suoi punti di forza.

Stile ma soprattutto alta tecnicità caratterizzano il brand giapponese Orient, uno dei gruppi più grandi al mondo per la produzione di movimenti automatici e che per la prima volta entra nella community di Vicenzaoro.

Sempre con linee eleganti ma con spirito del tutto mediterraneo saranno le creazioni presentate alla The Watch Room di questo settembre di Barbosa. Creazioni coloratissime e ricche di fantasia, con un’estrema vocazione alla personalizzazione per garantire unicità e carattere ai propri pezzi.

Esce completamente dal classico il brand Picto, nato da due designer danesi con l’obiettivo di rompere i canoni della rappresentazione tradizionale dell’ora negli orologi di polso, dove il minimalismo nordeuropeo si fonde con l’innovazione per questo rivoluzionario segnatempo e oggetto di design.

Proposte più fashion e non convenzionali anche per Carl Edmond con le audaci collezioni con quadrante quadrato insieme alle linee più morbide e rotonde, con il perfetto mix del design svedese e la precisione elvetica.

Qualità, eleganza e tecnologia sono indiscutibilmente garantiti negli orologi Pryngeps, nati dalla passione artigianale e dalla grande tradizione del Made in Italy, che da oltre 60 anni coniugano le linee pulite e rigorose dell’acciaio con la leggerezza ricercata delle pietre applicate.

Funzionalità è invece la parola d’ordine di Nautische Instrumente Mühle-Glashütte, l’unico produttore di orologi nella città tedesca di Glashütte che è ancora di proprietà di una famiglia locale di lunga data, che sarà presente a Vicenzaoro insieme a Meistersinger, azienda anch’essa tedesca che nella creazione dei suoi orologi si ispira alla tradizione delle meridiane e degli orologi da campanile.

Completano, infine, la community The Watch Room le creazioni di Just Cavalli e gli orologi in legno 100% naturale di Green Time.

