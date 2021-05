IEG – A Vicenza l’Euromeeting 2022

Il centro conferenze di Italian Exhibition Group ospiterà il terzo Congresso Europeo IULTCS –

International Union of Leather Technologists and Chemists Societies, organizzato in collaborazione

con AICC – Associazione italiana dei Chimici del Cuoio. Importante occasione per il territorio

vicentino, che dal 18 al 20 settembre 2022 potrà godere di una visibilità internazionale.

Vicenza, 26 maggio 2021 – È un appuntamento di grande rilievo per l’intero settore conciario e per il territorio

nordestino quello che attende il ViCC – Vicenza Convention Centre, il centro congressi berico di Italian

Exhibition Group, che dal 18 al 20 settembre 2022 ospiterà la terza edizione del Congresso Europeo IULTCS International Union of Leather Technologists and Chemists Societies. Decisione condivisa dalle associazioni

IULTCS e AICC, Associazione Italiana Chimici del Cuoio, che porteranno al centro della tre giorni temi centrali

per il settore, come il rispetto della sostenibilità ambientale all’interno del processo produttivo e il rilancio

della concia dopo la pandemia.

La scelta di Vicenza come sede dell’Euromeeting IULTCS non è casuale: la valle del Chiampo, con i suoi 130

kmq di territorio, è sede di uno dei maggiori distretti conciari del mondo, il più importante in Italia per

produzione e numero di addetti, la cui produzione conta per oltre metà del totale nazionale e le cui

esportazioni arrivano a oltre 2,6 miliardi di euro all’anno.

Il Congresso rappresenta un’importante opportunità per il territorio vicentino, che potrà godere di una

visibilità internazionale: durante l’evento saranno presenti 400 rappresentanti dell’industria della concia

provenienti da tutto il mondo e verranno presentati i più aggiornati lavori in campo tecnico e scientifico per

discutere del futuro del settore. Oltre che una grande occasione di promozione dell’offerta fieristica e

congressuale della città, l’evento sarà anche un felice esempio di collaborazione tra i diversi soggetti del

territorio. Durante la tre giorni verranno organizzati momenti conviviali in location istituzionali e prestigiose

della città grazie alla partnership tra IEG e l’amministrazione comunale vicentina a seguito del protocollo

d’intesa siglato nel 2019 proprio per lo sviluppo dell’attività congressuale su Vicenza. Coinvolte anche le

aziende del distretto conciario, eccellenza del territorio berico, che ospiteranno visite tecniche negli

stabilimenti.

AICC – Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio è il punto di riferimento nazionale per tutti gli operatori

del mondo della pelle: chimici e tecnici del cuoio, laureati o diplomati, addetti alle industrie conciarie, dei

coloranti e di tutte quelle aziende che ruotano attorno all’indotto della concia. L’Associazione ha l’obiettivo

di promuovere la cultura scientifica nel mondo della pelle, occupandosi in prima persona della divulgazione

delle più recenti innovazioni in ambito tecnico-scientifico. Inoltre, il networking promosso tra gli addetti del

mondo della concia, ha lo scopo di creare relazioni culturali stabili fra Soci delle varie associazioni nazionali e

internazionali.

Nel contesto del terzo IULTCS EuroCongress, AICC, in qualità di Associazione di riferimento del Paese

ospitante, ha il compito di organizzare questo importante evento che, nonostante la natura regionale,

assumerà una dimensione di livello globale. Questa decisione premia AICC per il lavoro svolto in questi anni,

sia sul fronte esclusivamente tecnico che su quello puramente divulgativo e promozionale dell’intera filiera

della pelle.

Per l’organizzazione del Congresso Europeo IULTCS. AICC, Associazione Italiana Chimici del Cuoio, ha scelto

Meneghini&Associati Srl, Società di comunicazione leader nella gestione di eventi a carattere internazionale.

IULTCS – International Union of Leather Technologists and Chemists Societies è un’organizzazione

internazionale di società professionali che si prefigge l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra i circa

3.000 soci membri, incentivare il progresso della scienza e della tecnologia della pelle e stabilire metodi

internazionali di campionatura e test di pelli e materiali associati alla lavorazione della pelle..

Il ViCC, vero fiore all’occhiello per Italian Exhibition Group e per la città di Vicenza, con le sue 15 sale meeting,

un padiglione in grado di ospitare fino a 9.000 persone e un auditorium di oltre 700 posti, si conferma così

una struttura capace di attrarre eventi nazionali e internazionali di alto livello. La scelta del centro congressi

come sede dell’evento IULTCS rappresenta per IEG una doppia soddisfazione, poiché conferma la leadership

della società fieristica nel comparto tecnologico, già inaugurata a Vicenza con DPE – Distributed Power

Europe, con Fimast nella vicina Brescia, nonché con le manifestazioni riminesi Ecomondo e Key Energy,

Tecnargilla ed Expodental Meeting