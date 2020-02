IEG – A Pescare Show tutte le novità della nautica da diporto

Le eccellenze e le novità della nautica da diporto a Pescare Show 2020, il Salone Internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group (IEG) in programma in fiera a Vicenza da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2020.

Giunto alla 5° edizione, il Boating Show mette in mostra nelle Hall 6 e 7 del quartiere fieristico berico le nuove tecnologie dei grandi marchi della nautica italiana ed internazionale in un concentrato di sviluppo tecnologico e innovazione. Gli appassionati potranno ammirare dal vivo i motori di ultima generazione e le dotazioni elettroniche più avanzate, oltre a mezzi completamente equipaggiati per la pesca in mare e in acqua dolce. L’appuntamento è con una spettacolare esposizione di imbarcazioni dalle prestazioni eccezionali, il meglio dei motori, dell’elettronica, della componentistica e degli accessori per la pesca sportiva assieme ai più importanti brand del settore.

3B Craft, Alpine, Blue Dream, Brunswick Marine, Campello Marine, Focchi, Garmin, Joker Boat, KD Italy, Maresport, Marine, Master, Milesi, Nautica Ceccherini, Nautica Ciccutin, Nautica Loro, Navionics, Raymarine, Seagame Sport Fisherman, Sunrise, Suzuki, Yamaha, sono solo alcuni dei big presenti a Pescare Show a cui si aggiunge come new entry Honda Europe.

Tra le novità annunciate dagli espositori ad oggi, Eurosportos (Hall 7, stand 533) distributore per l’Italia articoli nautici e dei più prestigiosi marchi produttori di ROV subacquei, presenterà il nuovissimo robot subacqueo mini-ROV DOR e la nuova versione del Gladius Mini, best-seller reduce da un grande successo commerciale. Per chi è alla ricerca di un prodotto per uso professionale, dalle caratteristiche costruttive e tecnologiche d’avanguardia, ecco arrivare in casa Eurosportos il nuovo ROV della canadese DeepTrekker DTG3: già in uso presso i corpi armati e di soccorso di molti paesi, i ROV DeepTrekker pur mantenendo dimensioni ed ingombri maneggevoli, si caratterizzano per la particolare robustezza ed affidabilità.

Garmin (Hall 7, stand 610) presenterà ForceTM trolling motor, il primo trolling motor del colosso di Kansas City, il motore elettrico più silenzioso, potente ed efficiente disponibile ad oggi sul mercato. Dotato di un potente motore brushless, progettato per ridurre al minimo il consumo energetico di bordo, consentirà di navigare e pescare più a lungo. Non solo. Un trasduttore con tecnologia CHIRP Ultra High-Definition fornirà immagini ad altissima definizione sia in profondità che ai lati dell’imbarcazione, mentre un comodo panello integrato permetterà di visualizzare le funzioni e i comandi ricevuti via wireless dai chartplotter compatibili. Tra le altre novità portate a Pescare Show dal brand americano anche i chartplotter combinati della serie ECHOMAPTM UHD e ECHOMAP Ultra, i touchscreen GPSMAP PLUS e i portatili della serie GPSMAP® 86.

Honda Marine (Hall 7, stand 640) punta tutto sullo stile e sulla funzionalità e presenterà la nuova gamma V6 con il V6 Drive by Wire disponibile sia nel colore Total White che con la livrea Sporty White: una colorazione inedita disegnata e realizzata in Italia. La gamma sarà completata dal sistema Drive By Wire iST® (intelligent Shift and Throttle) che consente una gestione completa e ottimale delle installazioni in un’unica interfaccia utente attraverso il plug & play dei componenti Honda Marine, o di altri dispositivi come il comando Joystick Optimus 360 prodotto da Teleflex e distribuito in Italia da Indemar. In partnership con i cantieri Ranieri saranno presentati due nuovi battelli della gamma 4XC Design, il 26SD che si posiziona come top di gamma dei modelli Sundeck ed il piccolo HR550CC, un gommone dalla linea elegante, comodo e completo nelle dotazioni, nato per essere equipaggiato con BF 40E, best seller tra i fuoribordo senza obbligo di patente. Consolidata la partnership anche con Highfield, leader dei gommoni a chiglia in alluminio, con 6 modelli che vanno dai 4,60 mt ai 7,60 mt. ideali anche come mezzi tecnici di assistenza.

Da PME Mare (Hall 6, stand 201) i visitatori troveranno il nuovo GO!UP, gavitello completamente programmabile in grado di affondare autonomamente sotto la superficie per poi riaffiorare attivando un impulso dal telecomando ad ultrasuoni.

Concepite come un unico, grande “salone nel salone”, le Hall 6 e 7 del quartiere fieristico di Vicenza si preparano ad accogliere sia gli amanti della nautica da diporto del Boating Show che gli appassionati di pesca con meglio della produzione nazionale e internazionale di attrezzature, componentistica, accessori e abbigliamento grazie all’area condivisa con il Fishing Show.

A Pescare Show gli amanti della nautica ritroveranno questo e molto altro. Ad iniziare dal già vasto programma di eventi che quest’anno si arricchisce con un calendario di incontri e convegni sul tema della salvaguardia delle acque e con la campagna di sensibilizzazione “PescarePlasticFree”, che si svilupperà nel contest social #PescarePlasticFree e direttamente in fiera nella Hall 7 tra l’Acquademo e la Fishing Arena. Tornano poi gli showcooking di Fishing Adademy & Cuisine, la prima e unica scuola italiana di pesca e cucina in mare d’Italia con ben 18 equipaggi pronti a insegnare le migliori tecniche (Hall 6, stand 151), l’area dedicata agli itinerari di pesca (Hall 1), la mostra-mercato dedicata alle Antiche Attrezzature da Pesca (Hall 2), l’Acquademo e la Fishing Arena (Hall 7).