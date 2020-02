Identificati e denunciati ladri di televisori

L’episodio a fine novembre 2019. Dopo le indagini identificati gli autori

Alla fine di novembre dello scorso anno, ai Carabinieri di Quartiere della Stazione di Bassano del Grappa, era giunta una richiesta di intervento da parte del personale di sicurezza del centro commerciale “Grifone”, in quanto tre persone, avevano trafugato 4 televisori e si erano allontanate in auto, facendo perdere le loro tracce.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, avevano iniziato le indagini. Hanno raccolto testimonianze sia dal personale di vigilanza presso l’esercizio pubblico, di alcuni testimoni oculari e del personale addetto alle vendite.

Sono state acquisite le riprese degli impianti di videosorveglianza esistenti e sono emersi così importanti elementi che indirizzano le indagini su F.S., italiana 37enne pluripregiudicata per reati specifici. Gli ulteriori accertamenti, hanno fatto concentrare l’attenzione dei carabinieri intorno alle figure di F.D., italiana 30enne e B.F., italiano 52enne, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Sono seguite poi le perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca dei corpi di reato e di ogni fonte di prova utile al procedimento penale in corso. Durante le attività di polizia giudiziaria, sono stati raccolti elementi che fanno ritenere i tre responsabili del furto dei televisori, senza dubbio alcuno. Dei televisori nessuna traccia. Per quanto sopra, i carabinieri denunciavano i tre in stato di libertà per furto.