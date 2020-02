ICS Factor, in arrivo un festival sulle eccellenze giovanili del territorio

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Si chiama “ICS Factor – innovazione, competitività e sostenibilità” il progetto a cui la giunta, su proposta dell’ufficio giovani e di Informagiovani, ha dato ieri il via libera con l’obiettivo di valorizzare, per il 2020, le giovani eccellenze locali in tema di sport, ambiente e imprenditoria.

Il progetto, per il quale Vicenza chiederà un finanziamento europeo di 20 mila euro nell’ambito del programma Erasmus + in qualità di capofila di un gruppo di Comuni del territorio e della Provincia, culminerà nella realizzazione di un festival.

“Si tratterà – dichiara il consigliere con delega alle politiche giovanili Jacopo Maltauro – di un evento a carattere formativo che promuoverà l’educazione fra pari e la valorizzazione delle esperienze di successo under 30, con l’obiettivo di far acquisire ai giovani partecipanti conoscenze e competenze e di stimolarne la partecipazione attiva”.

ICS Factor sarà anche un’interessante occasione di incontro tra i giovani del territorio e i referenti istituzionali under 40 degli enti coinvolti.

Se finanziato, il progetto attiverà anche incontri con esperti, attività di ricerca delle eccellenze giovanili, tavole rotonde, ricerche sul campo, visite a realtà significative.

“Ma indipendentemente dal finanziamento europeo – assicura il consigliere Maltauro – il festival si farà, perché riteniamo fondamentale promuovere nei giovani lo sviluppo di un’identità critica sui temi dell’innovazione, della condivisione e della costruzione di un futuro sostenibile”.