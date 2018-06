I vicentini Siska apriranno il Metalhead Meeting Festival di Bucarest

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

I SISKA, hard rock/Heavy metal band di Vicenza, apriranno il concerto ai Children Of Bodom, Sonata Arctica, Epica e Soulfly al Metalhead Meeting Festival all’arena romana di Bucarest, Romania.I SISKA sono stati confermati al Metalhead Meeting Festival di Bucarest Romania. L’evento, che raccoglie migliaia di persone, si svolgerà all’Arenele Romane il 6 Luglio 2018.Sul palco dell’arena romana di Bucarest i Siska apriranno il concerto di Children Of Bodom, Sonata Arctica, Epica, Soulfly.Il festival è uno dei piu’ importanti e rinomati dell’Europa dell’est ed è quasi sold out, rimangono pochi biglietti disponibili al sito: www.siskaofficial.com

L’album dei SISKA ” Romantic Dark & Violent” uscirà il 13 Luglio 2018 con Big Tuna Records / Sony su tutte le piattaforme più importanti e digitali e stores nel mondo.

Dopo il tour in Sud America dei SISKA e i concerti da special guest con gli Skid Row, leggenda del rock mondiale che ha scelto la band di Mattia Sisca per date del suo Tour, un’altra notizia che premia il rock made in Italy della band!

VIDEO DEI SISKA:

https://www.youtube.com/watch?v=eLNrG3NWKG8

https://www.youtube.com/watch?v=8qW6THzdPd4

www.SISKAOFFICIAL.com

www.BIGTUNARECORDS.com