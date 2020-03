I vicentini rinunciano alla colomba pasquale per donarla agli “Angeli della salute”

La solidarietà dei vicentini arriva in corsia. E lo fa con semplicità e rapidità. La campagna di raccolta fondi “Pensiero dolce”, lanciata da Vicenza for children in occasione della Pasqua, infatti, ha riscosso una risposta rapida ed insperata.

“Sono molti i vicentini che hanno rinunciato alla colomba pasquale per dare un segnale di vicinanza a medici, infermieri ed operatori della Sanità – spiega la presidente di Vicenza for children, Coralba Scarrico – che in questo momento difficile stanno dando quanto umanamente possibile per garantire la vita e lenire la sofferenza a migliaia di persone. Una colomba può portare il sorriso nei volti di queste persone. Così come possono fare le uova di Pasqua donate ai bambini ricoverati negli ospedali vicentini”.

La generosità dei vicentini ancora una volta si palesa con gesti semplici, spontanei e dalla grande umanità. Semplici azioni che si affiancano, naturalmente, all’attività ordinaria di Vicenza for children, associazione di volontariato nata per tutelare i bambini, ma al tempo stesso le famiglie costrette ad affrontare un importante e spesso complesso percorso di cura.

“Stiamo mettendo tutte le nostre energie nella raccolta fondi – conclude la presidente Scarrico – ed ora che abbiamo chiuso la campagna “Pensiero dolce” ci attiveremo con altre azioni mirate, cui daremo conto sistematicamente a chi ci aiuta, acquistando materiale sanitario indispensabile ad affrontare l’emergenza Covid-19 negli ospedali San Bortolo di Vicenza, di Bassano del Grappa, Arzignano, Santorso, Camposampiero, Cittadella, ed all’oncoematologia pediatrica di Padova. Quantitativi significativi di mascherine, tute, guanti, visiere ed apparecchiature sanitarie li abbiamo già consegnati, ma non possiamo fermarci, sempre ricordando il nostro motto: Niente è impossibile”.