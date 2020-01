I VICENTINI E L’ALLERTA ROSSA: MA SI FA ABBASTANZA?

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Allerta rossa per lo smog e provvedimenti per la limitazione dei veicoli più inquinanti, anche se il vero problema, d’inverno, è il riscaldamento. In quanti lo hanno abbassato? Le opinioni dei vicentini (Scotolati compreso). Di Sharon Di Carlo