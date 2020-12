I sindacati: “La Forall chiude, sciopero di 8 ore”

Comunicato sindacale: la Filcams segnala che ci sono anche 10 lavoratori dei multiservizi in appalto oltre ai 350 tessili

“La Forall di Quinto Vicentino -scrive la Filcams in un comunicato- è intenzionata a chiudere la produzione: lo ha comunicato ai dipendenti la settimana scorsa. I sindacati dei tessili (per la Cgil, la Filctem) hanno organizzato oggi 15 dicembre uno sciopero di 8 ore per i 350 dipendenti dell’azienda vicentina detentrice del marchio Pal-Zileri.

Nei giorni scorsi Arianna Salarolo della Filcams Cgil di Vicenza è intervenuta presso la ditta appaltatrice per i 10 lavoratori e lavoratrici che si occupano delle pulizie, del settore multiservizi.

Si è svolto infatti un incontro informale con la dirigenza di Bottazzi & Vancini l’azienda che si occupa di pulizie industriali che ha in mano la gestione degli stabilimenti e degli uffici di Forall.

“La ditta ci dice di non aver ricevuto alcuna comunicazione – afferma Salarolo – ma noi siamo preoccupati per le 10 lavoratrici e lavoratori che si occupano dell’appalto. Abbiamo chiesto all’azienda di gestione del servizio eventualmente di impiegare queste 10 persone in altri “cantieri”. Ci dicono però che in caso di chiusura di Forall anche loro avrebbero personale in esubero!”

“La situazione è preoccupante – conclude Arianna Salarolo di Filcams Vicenza – anche per queste persone, lavoratori troppo spesso invisibili!”