I sindacati: “Casi di coronavirus alla FIS di Montecchio Maggiore”

I sindacati denunciano al Prefetto di Vicenza e al Sindaco dei Montecchio con una lettera 2 contagiati e forse un 3 tra i lavorati della FIS di Montecchio Maggiore.

“Da quando è scoppiata la pandemia Corona Virus, i nostri RLS/RSU hanno segnalato in più occasioni situazioni di scarsa attenzione alla Direzione Aziendale nel rispetto alle norme emanate dal Governo con vari decreti di emergenza: trovando spesso risposte vaghe e poco incisive. In queste ore i casi conclamati di Contagio al Corona Virus sono 2, siamo a conoscenza di un probabile 3° caso, ma oltre a delle misure di contenimento con quarantene cautelari di coloro si pensa siano stati a contatto con i contagiati, la direzione non ha collaborato proficuamente, a nostro giudizio, con la rappresentanza interna dei lavoratori. In queste ore siamo venuti a conoscenza anche di alcuni licenziamenti unilaterali di persone in periodo di prova, con contratto a termine, senza preventiva comunicazione e riflessione con la rappresentanza interna: cosa che storicamente si è sempre cercato di fare, per evitare di mettere sulla strada persone e famiglie. Per le ragioni di contagio, per garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori, le RSU avevano chiesto più volte un rallentamento delle produzioni al minimo: cosa che nelle settimane scorse era già prevista, ma mai attuata, con il ricorso alla CIGO per la carenza di materie prime dalla Cina. Quindi, per le ragioni di cui sopra, la RSU Aziendale ha dichiarato un pacchetto di 16 ore di sciopero, con prima fermata lunedì 16 Marzo 2020, con regolare avvio della procedura con la Direzione, per la messa in sicurezza degli impianti legata alle norme di sicurezza vigenti nelle aziende Chimiche”.