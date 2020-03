I sindacati: “9 contagiati alla Fis e 60 in quarantena, situazione grave”

Dichiarazione e punto della situazione sull’adesione al “secondo sciopero” alla FIS di Lonigo da parte di Giuliano Ezzelini Storti :“In queste ore, il dato di adesione in Fis Lonigo allo sciopero, giornalieri e primo turno, si aggira in intorno a una percentuale dell’80% della forza lavoro. Una grande partecipazione che conferma la condivisione delle posizioni sindacali di questi giorni: prima la sicurezza dei lavoratori, poi la produzione. L’azienda va portata al minimo, “sanificata” e vanno distribuiti tutti i dpi previsti dalle attuali norme. Siamo ormai a nove casi di contagio COVID-19 conclamato, una sessantina di persone in quarantena preventiva, 23 dei quali RSU/RLS tra lo stabilimento di Montecchio e Lonigo, alcune persone in ricovero ospedaliero. Molte persone, 258 solo a Montecchio , sono in malattia con certificato medico. Siamo inoltre preoccupati sulla tenuta, se l’azienda dov’esse continuare a chiedere il pieno di produzione, con tutte queste persone assenti per malattia: come possiamo pensare serenamente ad un lavoro in sicurezza?Cosa pensa di fare la proprietà dell’azienda? Possiamo provare a ricostruire il confronto collaborativo fra le parti, che sta nella storia di questa azienda?Prendiamo la decisione più ovvia, riduzione al minimo del lavoro per il tempo necessario a mettere in sicurezza la Fis; si revochino i licenziamenti unilaterali fatti in questi giorni; si coinvolgano di più le rappresentanze sindacali interne, nel rispetto del protocollo Nazionale e Regionale sottoscritto fra le parti sociali e le istituzioni sulla quale abbiamo già dato disponibilità a lavorare lunedì 23/03: appena un po’ di RSU saranno libere da Quarantena”.