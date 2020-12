I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in Italia e in tutto il mondo

I servizi di Google, tra cui YouTube, sono inaccessibili per molti utenti in Italia e in tutto il mondo. Moltissime persone stanno segnalando problemi ad utilizzare Gmail, Google Drive, YouTube, Google Meet, Google Maps e Google Scholar: se si prova ad accedere ai servizi di Google si trova un messaggio di errore. su Twitter sono di tendenza #Googledown e #Youtubedown.Le segnalazioni arrivano da tutta Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. YouTube ha confermato i problemi e detto che è al lavoro per risolverli.Ci sono problemi anche con Google Play, da cui si possono scaricare app per smartphone, e con i servizi di Google per gestire la pubblicità online, Adwords and Adsense. Per ora non ci sono spiegazioni sul motivo del malfunzionamento, anche se qualche utente ha ipotizzato che il problema sia legato agli account degli utenti con Google: YouTube, per esempio, sembra funzionare correttamente se si accede in modalità “in incognito”.