I ricoverati nell’Ulss 8 scendono a 19, tutti al San Bortolo

Nelle ultime 24 ore sono 25 i nuovi positivi nell’Ulss 8 a fronte di 3617 tamponi. Cala quindi il numero dei nuovi infetti come cala il numero dei ricoverati, che scende a 19 unità (16 in area medica e 3 in terapia intensiva, tutti al San Bortolo). Nessun decesso.

Una settimana fa i ricoverati erano 48, due settimane fa 83 (vedi bollettini qui sotto)