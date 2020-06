I pompieri salvano un piccolo gheppio

Un piccolo gheppio cade dalla nidiata facendo un volo prematuro di oltre quindici metri e rimane ferito. Il falchetto recuperato dai componenti di una famiglia abitante nei pressi della Chiesa settecentesca di via Porto a Dueville (VI), è stato affidato per le cure al centro recupero rapaci di Fimon. Il nidiaceo è stato curato e nutrito e constatate le buone condizioni è stato chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco per riposizionarlo nella piccola nicchia da dove era caduto. Questa mattina, il piccolo falchetto dopo un giro in autoscala, è stato rimesso nello stesso incavo, dove erano presenti altri tre piccoli, i quali dovrebbero spiccare il primo volo tra un paio di settimane.